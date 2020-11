Saison des ouragans : 29 tempêtes baptisées, un record

Arthur, Hanna, Laura, Eta, et maintenant Theta : avec le baptême, la nuit du 9 au 10 novembre, de la 29e tempête tropicale de l’Atlantique en 2020, cette saison des ouragans a désormais battu le record du nombre de tempêtes nommées.

Lorsque les vents d’un système dépressionnaire formé dans l’Atlantique atteignent les 34 noeuds (62 km/h), il passe dans la catégorie des tempêtes tropicales et se voit attribuer un nom par le Centre national des ouragans (NHC) américain.

Cela a été chose faite dans la nuit de lundi à mardi 10 novembre pour Theta, « la 29e tempête de la saison des ouragans 2020 dans l’Atlantique », a twitté le NHC, précisant que cela « battait le record » des 28 baptêmes de 2005. À cause de l’épuisement de la liste des noms latins prévus, le NHC a désormais recours à l’alphabet grec.

Subtropical Storm #Theta has developed tonight in the Northeast Atlantic, the 29th named storm of the 2020 Atlantic Hurricane Season.

This breaks the single season record for the most named storms previously held by the 2005 Hurricane Season.

Details : https://t.co/lqZULHcvhJ pic.twitter.com/ZFPgUa5Dmp

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2020