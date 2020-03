Référendum ADP : la plateforme du gouvernement a-t-elle supprimé des votants ?

Interrogé lundi 9 mars sur l’accumulation des problèmes liés à sa plateforme internet par Reporterre , le ministère de l’Intérieur n’a pas encore fourni de réponse. Néanmoins, face au tollé provoqué lors du lancement du site internet, le secrétaire général adjoint du ministère de l’Intérieur, Alain Espinasse, avait alors reconnu « un problème de paramétrage » , sur l’un des serveurs hébergeant le site, tout en affirmant qu’il avait été résolu dans la journée. Il avait également admis que le site était « moins ergonomique » que souhaité. Neuf mois plus tard, le manque d’amélioration continue pourtant de frustrer les opposants à la privatisation. Pour Benjamin Sonntag, le constat est clair : « Il y a un empilement d’incompétences et de volonté de nuire qui sont graves dans une démocratie. Des démocrates auraient fait attention à la crédibilité et à l’utilisabilité de cette plateforme. Démocratiquement, c’est un échec. »

Difficile de croire que ces erreurs auraient empêché 4,7 millions de Français de voter pour le référendum. Difficile également d’en nier l’impact. Impossible cependant de quantifier la part des citoyens dont la signature a été refusée. « On est en droit d’attendre qu’un site gouvernemental fonctionne , soupire Thérèse-Marie. Comment ne pas se laisser décourager surtout, et ne pas renoncer ? » Face à ces défauts à répétition, les opposants s’interrogent : le gouvernement a-t-il mis en place les moyens nécessaires à la bonne concertation des citoyens ? « Le site a été conçu en 2014, il y a des éléments qui d’un point de vue développement n’ont pas été mis à jour , dit Pierre. La vraie question est d’avoir accès au cahier des charges donné aux programmeurs : est-ce que les instructions ont été malhonnêtes ? Ou est-ce simplement un manque de moyens et de compétences ? »

D’autant qu’il est extrêmement difficile de vérifier si une signature a bien été prise en compte. Sans confirmation par courriel, il est obligatoire de faire valoir une demande sur le site à l’aide du récépissé récupéré en fin d’inscription. Gare à ceux qui auraient oublié de le télécharger, ils n’auront pas la possibilité de vérifier l’état de leur demande. Et même en sa possession, il n’est pas certain qu’ils parviennent à vérifier que leur nom est bien inscrit : une partie des récépissés ont été mal formatés, et il faut donc savoir où insérer un espace supplémentaire dans leur numéro d’identification pour pouvoir les utiliser.

Thérèse-Marie a eu beau s’inscrire dans le 5 e arrondissement de Paris, où elle est enregistrée en tant qu’électrice, une erreur s’affiche systématiquement sur son lieu de vote à chaque tentative d’inscription. Persévérante, elle a tenté la manœuvre à plusieurs reprises, sur différents ordinateurs, en prenant soin de libeller exactement les éléments de sa carte d’électrice. Là résidait son erreur : elle utilise sa carte de 2017, et non de 2019. Sur la plus récente, ses seconds prénoms disposent étrangement d’accents supplémentaires. Une précision au caractère près qui a failli lui faire perdre son droit de participer au référendum.

