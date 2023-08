Rénovation énergétique : l’éco-prêt à taux zéro prolongé jusqu’en 2027

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), un dispositif de financement des travaux d’économies d’énergie, sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2027. C’est ce qu’a annoncé Élisabeth Borne le 28 août, lors des rencontres des entreprises de France du Medef.

La Première ministre a déclaré vouloir « donner de la visibilité à l’éco-PTZ jusqu’à la fin du quinquennat ». « L’instabilité ne fait pas bon ménage avec l’activité d’une entreprise : vous avez besoin de visibilité pour déterminer vos stratégies et anticiper vos investissements en faveur de la transition énergétique », a-t-elle dit, évoquant un dispositif « important pour les bénéficiaires comme pour le secteur du BTP ».

Mi-juillet, le gouvernement faisait part de son intention de dynamiser l’éco-PTZ afin de financer davantage de rénovations énergétiques performantes. De nouvelles règles de fonctionnement devraient être définies lors du prochain projet de loi de finances. Elles resteraient ainsi valables jusqu’à la fin du mandat d’Emmanuel Macron.

L’éco-PTZ permet de financer jusqu’à 50 000 euros de travaux d’économies d’énergie (isolation de toiture, changement de fenêtres et/ou de chauffage, rénovation globale), sans apport ni intérêts à payer. Depuis le 17 novembre 2022, certaines banques proposent de le cumuler avec MaPrimeRénov’ pour financer le reste à charge de travaux pour lesquels le propriétaire occupant ou bailleur a obtenu MaPrimeRénov’. L’éco-PTZ reste un outil largement sous-utilisé, du fait notamment du peu d’appétit des établissements bancaires à le distribuer, mais a toutefois connu un relatif regain d’intérêt en 2022.

