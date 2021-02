Reporterre sur Radio Occitanie : la répression des militants écolos

Durée de lecture : 1 minute

La journaliste de Reporterre Marie Astier est intervenue dans l’émission Passerelle, de radio Occitanie, lundi 1er février entre 10 h et 10 h 30.

Le podcast de l’émission :

La présentation de l’émission par Christian Moretto, son présentateur :

L’émission Passerelle du lundi 1er février sur Radio Occitanie s’est intéressée de près à la dérive d’un système agricole et aquacole dominant, tout en montrant que des alternatives se développaient à travers l’agroécologie et la pêche artisanale. Selon Véronique, une fidèle auditrice, « Les invité-e-s ont partagé leur vécu dans leur domaine respectif, ce qui a donné une cohérence à l’émission ».

Pour ce faire, Christian Moretto avait convié la journaliste de Reporterre Marie Astier pour parler de l’article qu’elle a consacré au « rapport parlementaire qui veut mettre les militants écologistes en prison », ce qui a permis aux auditrices et auditeurs de découvrir une actualité que peu de médias ont développée.

Benoît Biteau, paysan et député européen d’Europe Écologie-Les Verts, a poursuivi sur cette thématique, tout en démontrant qu’une autre agriculture était possible et même indispensable. Ce qu’a également démontré Loréna Saldarriaga, maraîchère bio de la Ferme du Petit scarabée, à Seysses, près de Toulouse, à travers ses deux Amap. Christophe Agnus était là pour parler notamment de sa maison d’édition Nautilus dont l’objet est de mettre en exergue les qualités humaines de femmes et d’hommes « exceptionnels » à travers leur histoire en mer et sur terre.

Photo : Le palais de justice de Bar-le-Duc (Meuse). © Mathieu Génon/Reporterre