Sécheresse : restrictions sur l’eau en Maine-et-Loire et en Mayenne

Trois « arrêtés sécheresses » sont mis en place dans les départements de Maine-et-Loire et de Mayenne dès le mois d’avril. En cause, la « baisse précoce des débits des cours d’eau et la faible recharge des nappes d’eau souterraine », a rapporté l’association France Nature Environnement (FNE) lundi 11 avril.

Le préfet de Maine-et-Loire a pris la décision les 4 et 6 avril de limiter l’usage d’eau en prévision d’une sécheresse particulièrement importante dès le printemps. Le 5 avril, le préfet de Mayenne a choisi de mettre en place des restrictions similaires. Durant l’hiver 2021, le peu de pluies hivernales a participé au manque de régénération des nappes phréatiques de la région, selon FNE.

Ces arrêtés prendront tous fin le 31 octobre 2022. Allant d’un niveau de vigilance à un niveau d’alerte, ces mesures vont d’une simple sensibilisation des acteurs locaux et du grand public aux règles de bon usage d’économie d’eau, à une interdiction temporaire d’usage de l’eau dans certains secteurs. En cas de non-respect des mesures, les individus se verront punis d’une contravention de 1 500 € [1].

