Singapour prévoit des îles artificielles face à la montée des eaux

Des îles artificielles pour protéger Singapour face à la montée du niveau de la mer. Malgré les dégâts écologiques à prévoir, c’est bien le cœur du projet baptisé Long Island, annoncé par le ministre du développement national, Desmond Lee, mardi 28 novembre. Les études d’ingénierie et d’impact environnemental débuteront en 2024.

Les nouveaux territoires, au large de la côte Est de Singapour, pourraient s’étendre sur 800 hectares, donnant à la cité-État plus d’espace pour les habitations, les parcs et l’industrie. L’Autorité de redéveloppement urbain a également indiqué, sur son site internet, que ces îles artificielles pourraient être construites au large des côtes pour former une « ligne de défense » contre la montée du niveau de la mer, dans un pays dont un tiers des terres sont sous les cinq mètres d’altitude.

Les travaux nécessaires pourraient dépasser les 100 milliards de dollars singapouriens (68 milliards d’euros) au cours des cent prochaines années, a annoncé Desmond Lee. En 2019, le Premier ministre, Lee Hsien Loong, avait mis en garde contre l’élévation du niveau de la mer qui constituait, selon lui, une « grave menace » pour Singapour.

La construction d’îles artificielles est pourtant critiquée par les écologistes et les scientifiques. Ce genre de projet nécessite de draguer des millions de mètres cubes de sable, impactant la biodiversité marine et les territoires voisins. Pour construire huit de ces îles dans les années 1990, Singapour s’est notamment fourni en sable en Indonésie. Mais, en contrepartie, vingt-cinq îles indonésiennes ont disparu en raison de l’abrasion côtière provoquée par l’extraction de sable marin, souligne le média indonésien Kompas.

