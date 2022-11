Superprofits : la Norvège va taxer les producteurs de saumons

En bref — Monde

À partir du 1er janvier 2023, la Norvège souhaite taxer les bénéfices des producteurs de saumons à hauteur de 40 %, comme le relève Le Monde. « Il convient de prélever une plus grande partie des bénéfices des industries qui reposent sur les ressources naturelles qui sont notre propriété commune. » Le discours du ministre des finances norvégien Trygve Slagsvold Vedum (parti du centre) tranche avec les tergiversations actuelles de nombreux pays sur la taxation des superprofits dans le secteur énergétique.

Plusieurs industries sont dans le viseur du gouvernement : l’aquaculture, mais également l’énergie éolienne et l’énergie hydroélectrique. « Les producteurs d’énergie et l’industrie aquacole gagnent des milliards de couronnes sur nos ressources communes », constate-t-il.

La nouvelle taxe sur les profits de l’aquaculture s’appliquerait à la production de saumon, de truite et de truite arc-en-ciel. Seuls les plus grands éleveurs seraient concernés. L’État évalue les recettes fiscales ainsi gagnées à 3,65, voire 3,8 milliards de couronnes par an (370 millions d’euros par an). Cet argent serait réparti à parts égales entre le gouvernement et les collectivités locales. Le projet de loi de finances doit désormais être validé par le Parlement.

