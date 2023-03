De pêcheurs à exilés : en Tunisie, les conséquences ravageuses de la pollution en mer

Reportage — Pêche

En Tunisie, les pêcheurs de Zarzis ne peuvent plus travailler car la mer, contaminée par des pollutions multiples, se vide de ses poissons. De plus en plus de jeunes optent alors pour l’exil.

Zarzis (Tunisie), reportage

Les touristes sont encore peu nombreux en ce début mars à Zarzis, petite ville côtière du sud de la Tunisie. Mais sur le front de mer, les cuisines du restaurant El Bibane sont déjà approvisionnées tous les jours en poisson frais. Quelques centaines de mètres plus loin à l’entrée du port, la terrasse de Moshen, le Sfaxien, ne désemplit pas. La capture du jour est vendue dès le retour des embarcations sur la plage qui relie les deux établissements, à même les barques.

À Zarzis, les sorties en mer sont une affaire de famille. Située tout près du golfe de Gabès, pépinière historique de la Méditerranée, la ville a vu défiler des générations de pêcheurs d’éponges, de karous ou de dorades. Mais comme de nombreux jeunes Zarzissiens, Balsem, lui, ne deviendra pas pêcheur. « Tous mes oncles le sont, pourtant. Mais c’est mort », dit le jeune de 24 ans, qui espère faire la « harraga » et traverser la Méditerranée.

Depuis son expulsion, après 7 ans passées en France, Balsem ne pense qu’à repartir en Europe. Il sait qu’il n’aura pas de visa pendant au moins 3 ans, alors il va tenter la traversée. © Raphaël Cuneo / Reporterre

Car les heures prospères de cette oasis maritime, où les poissons affluaient pour la reproduction avant de se disperser dans la Méditerranée, ne sont aujourd’hui plus qu’un lointain souvenir. Depuis leur petit local du centre-ville de Zarzis, les membres de l’association ne tardent pas à désigner le premier responsable : le Groupe chimique tunisien. Implantée depuis le début des années 1970 dans la zone industrielle de Ghannouch, près du golfe de Gabès, l’entreprise transforme le phosphate en acide phosphorique, puis en engrais.

© Louise Allain / Reporterre

Des fonds marins dévastés

Selon une étude de la Commission européenne datée de 2018, cette activité entraîne chaque année le rejet, sous forme d’une boue gypseuse, de 5 millions de tonnes de phosphogypse, un déchet toxique chargé en métaux lourds. Il se déverse ensuite dans la mer, à la cadence infernale de 40 000 m³ par jour en moyenne.

À Zarzis, la vie tourne énormément autour du port et des pêcheurs. © Raphaël Cuneo / Reporterre

Ce dépôt perturbe la photosynthèse de l’un des principaux puits de carbone de la Méditerranée : l’herbier de Posidonies. La détérioration de cet habitat, déjà largement éprouvé depuis les années 90 par le ratissage des fonds marins par les chaluts, entraîne, sous le regard impuissant des petits pêcheurs, celle de toutes les espèces halieutiques. « On a interpellé le ministère de l’Agriculture, les autorités locales, organisé des réunions. Rien n’a été fait », s’agacent-ils.

Des déchets s’amassent à plusieurs endroits de la ville en bordure de plage. Ils terminent la plupart du temps dans l’eau ou dans les zones plus désertiques, emmenés par les vents. © Raphaël Cuneo / Reporterre

La Tunisie, vivotant depuis l’échec de sa révolution du jasmin entre les mains de gouvernements incapables d’enrayer l’effondrement de l’économie, n’a jamais su mettre en place une politique efficace de lutte contre la pollution. Aux rejets de phosphogypse s’ajoutent ainsi ceux des industriels, principalement ceux des Industries chimiques du fluor de Gabès, eux aussi chargés en métaux lourds, et des particuliers.

« Tout le périmètre est mort »

De son côté, l’Office National de l’Assainissement n’exécute pas ses missions de traitement des eaux correctement, prétextant un manque de moyens. « Les espèces qui se reproduisent ici, elles avaient un goût et une spécificité vraiment extra. Aujourd’hui, tout le périmètre est mort », déplore Méjid Amor, secrétaire général de l’association des pêcheurs de Zarzis.

Un convoi de sel. © Raphaël Cuneo / Reporterre

Déjà critique, la situation se détériore encore davantage en raison du réchauffement climatique et l’apparition depuis une dizaine d’années en Méditerranée de plusieurs espèces invasives dont le crabe bleu, qui dévore tout sur son passage. Ici, on l’appelle parfois « Daesh », tant il est redouté.

En préparant sa sortie en mer, Majid est affairé à en extraire quelques spécimens de ses filets. « C’est une catastrophe. Ils s’emmêlent dans les filets et cassent tout avec leurs pinces. On est obligés d’en racheter plusieurs fois par an », assure-t-il. Et inutile d’espérer en tirer un quelconque profit : le crabe bleu ne s’écoule qu’à deux dinars (60 centimes d’euros) le kilo, quinze fois moins que le loup et la dorade.

Le crabe bleu est redouté par tous les pêcheurs de la région. Il mange les poissons dans l’eau, mais casse aussi les filets des pêcheurs avec des pinces. © Raphaël Cuneo / Reporterre

Face à la désertification du golfe, ceux qui le peuvent s’aventurent au large. Quand c’est encore possible. Sur la table centrale du bureau de l’association, l’un de ses membres, Salah, déploie une carte maritime de la Méditerranée. Au fil des ans, leur sécurité serait menacée en raison de la pression menée par leurs homologues et voisins libyens, qui n’auraient aucun scrupule à franchir les frontières officielles et se servir dans les eaux tunisiennes.

Des pêcheurs devenus pirates

« Nous on a des gardes-côtes et la Marine nationale, eux, ils ont des milices. Quand on n’a pas un gouvernement avec qui discuter, on subit », déplorent les marins. Saber, qui cumule son emploi de fonctionnaire avec des sorties en mer hebdomadaires pour subvenir aux besoins de sa famille, abonde en leur sens : « Ce n’est un secret pour personne : depuis la mort de Kadhafi, la Libye est hors de contrôle. La plupart des pêcheurs sont devenus pirates, ils nous braquent ou nous prennent en otage. »

La carte maritime des zones de pêche de la région, avec des frontières qui ne sont plus respectées, dénoncent les pêcheurs. © Raphaël Cuneo / Reporterre

Résignés, certains se résolvent à mettre leur expérience de la mer au profit d’activités moins légales, mais plus lucratives. « Quand les dettes des propriétaires de bateaux sont trop lourdes, il ont deux options : la prison, ou vendre leur bateau pour l’immigration clandestine. La seconde va lui permettre non seulement de clôturer ses dettes, mais aussi de mettre de côté pour sa retraite… », expose Méjib Amor.

Des histoires de bateaux vendus aux passeurs, presque tout le monde en connaît à Zarzis. « Bien sûr que ça arrive, balaye Chamseddine Marzoug, pêcheur et militant de longue date pour les droits des Subsahariens en Tunisie. Il suffit de passer par la Marine marchande pour acheter légalement le bateau, puis de le revendre à un passeur et le déclarer volé. »

Pour les pêcheurs endettés, revendre leur bâteau aux passeurs est une solution qu’il peut être difficile de refuser. © Raphaël Cuneo / Reporterre

Les candidats à la « harraga » sont, quant à eux, de plus en plus nombreux. Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, 15 675 personnes sont arrivées de Tunisie par la mer en Italie en 2021, contre 12 883 en 2020 et 5 266 en 2018. À 1 000 dinars (300 euros) la traversée, sur des bateaux dans lesquels s’entassent parfois plusieurs dizaines de personnes, le pactole gonfle vite.

« Moi, je suis un amoureux de la pêche, alors je reste. Mais chacun a le droit de vivre dignement de ce qu’il aime. Et on a beau aimer la mer, les pêcheurs se retrouvent dans des situations tellement merdiques qu’ils sont obligés de migrer », raisonne Méjid.

« Jamais on ne se permettra de laisser périr des naufragés »

Lui et ses confrères ont pris l’habitude de leur porter secours durant les sorties en mer. « Jamais on ne se permettra de laisser périr des naufragés », assènent-ils. Ces sauvetages, qui peuvent survenir à n’importe quel moment, représentent une charge de plus pour les pêcheurs, et des journées de travail en moins. « Certes. Mais sauver une vie, ça vaut 100 journées de pêche », résume Saber.

Les conditions de vie poussent les pêcheurs au départ ou à se tourner vers d’autres sources de revenus. Mais certains promettent de ne jamais abandonner cette pêche qui faisait vivre la ville. © Raphaël Cuneo / Reporterre

Las, de leur propre aveu « épuisés », les petits pêcheurs de Zarzis ne manquent pourtant ni d’idées ni d’énergie. À travers leur association, ils dispensent des formations pour les jeunes, tentent de relancer la pêche à l’éponge dans des fermes d’élevage ou d’élaborer un circuit touristique dédié à la pêche traditionnelle.

Reste la question de leur financement. « Nous avons besoin de bailleurs de fonds dont le souci n’est pas la rentabilité économique mais la survie de notre activité. L’argent, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des marins, ce que nous voulons, c’est préserver les espèces marines. C’était déjà le souci de nos parents, et c’est devenu le nôtre aujourd’hui », concluent-ils.

