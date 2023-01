Tarascon : l’usine de pâte à papier peut continuer de polluer

En bref — Pollutions

La polluante usine de pâte à papier Fibre Excellence Provence aura jusqu’en 2025 pour se mettre aux normes. Pourtant, « elle était supposée, depuis 2015, se conformer aux nouvelles dispositions européennes applicables aux émissions des industriels », rappelle un collectif de huit associations locales dans un communiqué diffusé le 9 janvier 2023 (parmi elles, Les Flamands roses du Trébond, FNE Bouches-du-Rhône, Nature Comminges, Nacicca).

Une consultation du public sur les communes de Tarascon et Arles, en février et mars 2022, avait recueilli 162 avis contre ce nouveau délai, et seulement 2 avis pour. L’arrêté préfectoral qui a suivi, publié le 22 octobre dernier, n’en a pas tenu compte. Il « entérine l’essentiel des demandes de l’industriel », se désespèrent les associations.

Asthme et maux de tête

Pour rappel, cette usine dépasse régulièrement les normes d’émissions. Un contrôle inopiné de 2016 avait relevé sur la chaudière à écorce des émissions de poussière 27 fois supérieures à la norme, mais aussi 12 fois supérieurs pour le cadmium, 6 fois supérieurs pour les métaux lourds et 3 fois supérieurs pour les gaz NOx. Les enfants de l’école voisine souffrent d’asthme et de maux de tête, racontait Reporterre en 2018.

Les associations estiment que, « par son soutien inconditionnel à cet industriel, l’État manque […] à sa responsabilité vis-à-vis des questions de pollution de l’air et de santé de la population ».

