Total, Shell... Les pétroliers ne produisent que 0,3 % de renouvelables

À en croire leurs opérations de communication, les compagnies pétrolières auraient entamé leur mue écologique. Las, ces assertions sont infondées. Une nouvelle étude, commandée par Greenpeace, décortique les rapports annuels 2022 de douze grandes compagnies pétrolières et gazières européennes. Celle-ci révèle que leurs engagements climatiques et leurs promesses de transition vers les énergies renouvelables ne sont pas tenus. En moyenne, en 2022, seul 0,3 % de la production des entreprises étudiées provenait des énergies renouvelables.

Pire, selon Greenpeace, si la plupart des compagnies analysées ont promis d’atteindre le « net zéro » d’ici 2050, la grande majorité prévoit au contraire de maintenir, voire d’augmenter sa production de pétrole et de gaz au moins jusqu’en 2030. Seuls 7,3 % des investissements réalisés par les douze entreprises en 2022 ont été consacrés aux énergies vertes. Les 92,7 % restants financent les activités habituelles des entreprises fossiles et même leur expansion, dans certains cas. BP, Equinor, Wintershall Dea et TotalÉnergies ont même réduit leurs investissements dans les produits sobres en carbone ou renouvelables en 2022, par rapport à 2021.

TotalÉnergies ne se distingue pas de ses concurrents européens. En 2022, moins de 1 % de sa production énergétique était issue de sources d’énergies renouvelables. La même année, 88 % de ses investissements étaient toujours fléchés vers les énergies fossiles. Greenpeace demande aux gouvernements européens de mettre en place « une régulation stricte de l’industrie des énergies fossiles, qui l’oblige à changer de cap », en arrêtant notamment tout nouveau projet d’exploration pétrolière et gazière.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent cet été, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que 2023 comportera de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes, tout au long de l’année.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre