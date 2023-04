Total va construire une usine géante de plastique en Arabie saoudite

En bref — Énergie

À l’heure où 1,4 million d’oiseaux et 14 000 mammifères marins meurent chaque année après avoir mangé du plastique, TotalÉnergies n’a pas l’air décidé à mettre fin à cette pollution. L’énergéticien français s’est associé au plus gros groupe pétrolier mondial, Saudi Aramco, pour la construction d’un complexe pétrochimique géant à Al-Jubail, sur la côte est de l’Arabie saoudite, peut-on lire sur Mediapart. Objectif de cette usine baptisée « Amiral », produire 1 million de tonnes de polyéthylène par an, cette matière plastique très commune qu’on retrouve dans de nombreux produits de la vie quotidienne — emballages, bouteilles, sacs plastiques, câbles, etc. Montant de l’investissement, 10 milliards d’euros. Le démarrage des activités sur site est prévu pour 2027.

Au total, 1 tonne de plastique finit dans l’océan toutes les trois secondes. Mortalité des espèces, contamination de toute la chaîne alimentaire humaine… Ces molécules sont de véritables fléaux pour le vivant. Le plastique contribue aussi largement au changement climatique. En 2019, cette industrie a émis 1,8 gigatonne de CO 2 , soit 3,4 % des émissions mondiales.

Et la situation risque d’empirer, puisque les déchets plastiques produits au niveau planétaire devraient presque tripler et les émissions de gaz à effet de serre de cette industrie doubler d’ici 2060, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

