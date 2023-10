TotalÉnergies poursuivi au pénal par des associations écologistes

TotalÉnergies au tribunal, et cette fois au pénal. Plusieurs associations ont déposé une plainte contre le groupe pétrolier français devant le tribunal judiciaire de Nanterre, vendredi 22 septembre, selon les informations du Monde.

Le pétrolier devra répondre de quatre délits : l’« abstention de combattre un sinistre », l’« homicide involontaire », les « atteintes involontaires à l’intégrité de la personne » et la « destruction ou la dégradation d’un bien appartenant à autrui de nature à créer un danger pour les personnes ».

Selon les quatre associations à l’origine de la procédure (Sea Shepherd France, Darwin Climax Coalitions, Wild Legal et StopEACOP), les poursuites au civil ne sont pas dissuasives pour les grandes entreprises. C’est pourquoi elles ont choisi cette fois la voie pénale.

Les associations veulent démontrer que TotalÉnergies est responsable du dérèglement climatique car l’entreprise continue à investir dans le secteur des énergies fossiles et développe de nouvelles infrastructures pétrolières et gazières.

En 2022, TotalÉnergies a généré plus d’émissions de gaz à effet de serre que la France. L’entreprise représente au total 1 % des émissions mondiales. Elle était, en 2018 la cinquième société privée la plus émettrice de la planète. Elle fait aussi partie des entreprises qui investissent dans de nouveaux projets fossiles : malgré son engagement à atteindre la neutralité carbone en 2050, Total va produire encore plus d’hydrocarbures d’ici à 2030.

