TotalÉnergies va lancer un gros projet pétrolier au Suriname

TotalÉnergies va lancer un nouveau grand projet pétrolier, au Suriname. Le coût estimé : 9 milliards de dollars, pour récupérer 200 000 barils par jour. La décision finale d’investissement devrait être prise « fin 2024 », a annoncé le 13 septembre le PDG de la compagnie, Patrick Pouyanné, qui s’est rendu à Paramaribo, capitale du pays sud-américain.

Après une rencontre avec le président surinamien Chan Santokhi, Patrick Pouyanné a déclaré que « les études de développement du bloc 58 que nous lançons aujourd’hui constituent une étape majeure vers la mise en valeur des ressources pétrolières du Suriname ». Le bloc offshore 58 du Suriname est situé à proximité de l’immense zone d’ExxonMobil dans l’ouest du Guyana et devrait devenir le premier projet pétrolier offshore du pays. Selon un communiqué de TotalÉnergies, la production pourrait démarrer en 2028.

Le géant pétrolier français est l’opérateur du bloc 58, avec une participation de 50 % au côté de la société étasunienne Apache Corporation (APA). Le président du Suriname a précisé que Staatsolie, entreprise pétrolière et aurifère surinamaise, allait exercer son droit de participation et récupérer « 20 % des recettes ». Ancienne colonie néerlandaise de 600 000 habitants, le Suriname est plongé dans une grave crise économique.

Cette annonce a choqué les activistes et les élus écologistes. « Quand le nouveau régime climatique frappe, partout, voilà “la vie réelle” de la firme la plus pollueuse de France », a par exemple tweeté l’eurodéputée Marie Toussaint.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre