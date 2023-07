Toujours plus de vélos sur les routes françaises

En bref — Transports

Toujours plus de vélos sur les routes. Selon le dernier rapport de l’association Vélo & Territoires, le nombre de passages de vélos enregistrés par leurs compteurs est en croissance de 13 % par rapport à 2021 et de 41 % par rapport à 2018.

Cette progression cache des disparités régionales. La pratique en milieu urbain tire le résultat vers le haut (+14 %) tandis que les milieux périurbain et rural enregistrent une progression plus modérée (+2 % et +4 %). Au total, depuis 2018, la fréquentation cyclable a augmenté de 41 % en France.

L’association distingue quatre régions qui dépassent les 80 % d’achèvement de leur schéma régional des véloroutes : la Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. En revanche, du côté du stationnement en gare, il reste du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de la loi d’orientation des mobilités (LOM). Seulement 33 % des 1 133 gares ciblées par la LOM ont atteint leur objectif de développement de stationnements sécurisés. L’Île-de-France est un mauvais élève (9 % de l’objectif) contrairement aux Pays de la Loire (70 % de l’objectif).

Enfin, pour mieux comptabiliser les vélos, l’association a installé de nouveaux équipements et dispose désormais de 1 565 compteurs, soit 17 % de plus qu’en 2021.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner