Un nouveau record de chaleur dans l’Arctique confirmé

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a confirmé, le 14 décembre, une nouvelle température record enregistrée cet été en Arctique. Ainsi, il a fait 38 °C le 20 juin 2020 dans la ville russe de Verkhoyansk, en Sibérie. Cette température a été relevée lors d’une d’une « vague de chaleur exceptionnelle et prolongée », précise l’OMM.

L’été dernier, « les températures moyennes relevées dans cette région de l’Arctique ont parfois dépassé de 10 °C les normales saisonnières, favorisant ainsi la propagation d’incendies dévastateurs et une fonte massive des glaces, et contribuant dans une large mesure à faire de 2020 l’une des trois années les plus chaudes jamais observées », ajoute l’organisation.

L’OMM rappelle également que l’Arctique a un taux de réchauffement plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale.

« C’était terrible » : en Sibérie, l’année des pires incendies

Ce record vient se joindre à d’autres, tout aussi inquiétants, comme celui de 18,3 °C en 2020 en Antarctique. Deux autres températures extrêmes sont en cours de validation :

54,4 °C, enregistrés en 2020 et en 2021 dans l’endroit le plus chaud de la planète, la Vallée de la Mort en Californie ;

; 48,8 °C en Sicile cet été.

L’OMM estime que ces records « font retentir la sonnette d’alarme sur l’évolution de notre climat ». « Les comités d’évaluation associés à la base de données de l’OMM sur les extrêmes météorologiques et climatiques n’ont jamais mené autant d’enquêtes de front », a indiqué le secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas.

