Un premier permis d’exploration d’hydrogène naturel octroyé en France

C’est une première en France : un permis d’exploration du sous-sol a été octroyé par le gouvernement à une entreprise pour y chercher de l’hydrogène naturel, surnommé « hydrogène blanc ». La société TBH2 Aquitaine a obtenu ce permis exclusif de recherche (PER), qui lui permettra pour une durée de cinq ans d’explorer le sous-sol sur une superficie de 225 km² dans le département des Pyrénées-Atlantiques, précise l’arrêté ministériel du 23 novembre 2023.

TBH2 Aquitaine doit y chercher de potentielles mines « d’hydrogène natif, hélium et substances connexes ». L’exploration devrait avant tout consister à la réalisation d’études sismiques pour sonder le sous-sol. Des forages de prospection devraient ensuite intervenir au bout de deux à trois ans, précise l’AFP. Cinq autres demandes de PER sur le territoire national sont également en cours d’examen par le gouvernement.

L’hydrogène est un gaz très convoité en tant qu’élément clé des plans de transition énergétique : il peut servir à produire de l’énergie pour les transports électriques ou pour certaines industries lourdes notamment. Mais, jusqu’à présent, l’hydrogène n’était pas accessible directement dans la nature. On doit d’abord le produire, via des énergies fossiles dans 95 % des cas. L’hydrogène « vert » est celui que l’on produit sans émettre de gaz à effet de serre, mais il reste peu compétitif à ce jour.

Trouver de l’hydrogène naturel, « blanc », serait donc une promesse d’énergie propre et bon marché. Les projets de prospection et ambitions autour de ce nouvel eldorado se multiplient depuis quelques années, mais les quantités réellement disponibles de ce gaz dans nos sous-sols, ainsi que sa durabilité, sont encore extrêmement incertaines et sujettes à caution.

