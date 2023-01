Une dizaine de canons à neige sabotés à La Clusaz

En bref — Luttes

Une dizaine de canons à neige ont été dégradés dans la station de ski de La Clusaz (Haute-Savoie) pendant la nuit du 6 au 7 janvier. Des activistes anonymes s’en sont pris au système électrique et hydraulique situé sous les canons à neige, ont coupé les tuyaux et arraché les systèmes de contrôle et d’alimentation, selon un courriel des auteurs et autrices reçu par Reporterre. Avec cet acte, ils et elles souhaitent « interpeller sur l’état de certaines stations, telle que La Clusaz, ne vivant que grâce à la neige artificielle ».

Après une intense mobilisation et l’installation d’une zad, le tribunal administratif de Grenoble avait donné raison aux défenseurs de l’environnement : le projet de retenue collinaire censé alimenter les canons à neige avait été interdit. Les activistes responsables des sabotages soulignent que la mairie de La Clusaz et le ministère de la Transition écologique ont fait appel de la suspension des travaux.

Selon France Bleu Haute-Savoie, la mairie a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte par les gendarmes qui vont exploiter d’éventuelles vidéos.

En décembre dernier, des canons à neige avaient été dégradés dans la station des Gets. Les militants avaient tagué l’un des canons « Pas de ski sans neige » et avaient sectionné des câbles d’alimentation.

Une photo de la dégradation envoyée par les activistes anonymes.

Selon l’association de protection de la montagne Mountain Wilderness, l’enneigement artificiel nécessite en moyenne 4 000 m3 d’eau à l’hectare.

