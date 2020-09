Une enquête épidémiologique évaluera les conséquences de l’accident de Lubrizol

Près d’un an après les incendies des entrepôts de Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen, l’agence Santé Publique France a lancé le 1e septembre une grande étude épidémiologique. L’enquête concerne quelques 4.000 adultes et 1.200 enfants, tirés au sort par l’Insee, et répartis sur 122 communes de Seine-Maritime. 1.250 personnes du Havre et ses environs ont également été tirés au sort, et serviront d’échantillon témoin pour l’interprétation des données.

En recueillant les témoignages des habitants sur leur perception de l’incident, ainsi que « leur exposition aux nuisances et pollution générées », l’agence espère pouvoir évaluer « l’impact global sur la santé de cet accident industriel ». Les personnes concernées ont été contactés par voie postale, et peuvent accéder au questionnaire en ligne sur le site de Santé Post-Incendie 76. Les résultats devraient être disponibles pour fin 2020, début 2021.

Santé Publique France précise qu’un suivi régulier de différents indicateurs de santé (nombre et causes de décès, fréquence de certains cancers) sera réalisé sur le long terme, dans le département de la Seine-Maritime, et concernera plus de 350.000 personnes.

Source : Reporterre