Une manifestation pour sauver le système de santé

Ce mardi 31 mars, une mobilisation était prévue contre la réforme des retraites. Le projet de loi a été suspendu — provisoirement — par le gouvernement, mais les collectifs Projections Covid-19, Art en grève Paris-Banlieue, Cortège de fenêtres et Cerveaux non disponibles appellent à maintenir une manifestation sur les balcons et les fenêtres, à 20 heures, pour réclamer « des moyens pour sauver le système de santé ». « Des vrais salaires, des postes, des lits, du matériel ! » demandent-ils.

Ces collectifs dénoncent les injonctions contradictoires du gouvernement. « Cette crise révèle toute l’incohérence d’un système et l’irresponsabilité de nos gouvernants, écrivent-ils. L’hypocrisie est telle qu’on demande aux salarié.e.s les plus précaires de continuer à travailler, pour les cadres en télétravail, et pour les autres c’est à l’usine, sans masques et sans gel. #RestezChezVous c’est que pour les riches ? »

Dans les faits, les manifestants pourront diffuser des boucles de slogans, disponibles sur Soundcloud. Les personnes munies d’un projecteurs pourront même disposer d’une vidéo de revendications à projeter sur les murs. Enfin, les manifestants sont invités à concocter des banderoles et des drapeaux, surtout s’ils ont un accès direct à la rue.