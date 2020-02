VIDÉO - Se passer des pesticides chimiques, grâce aux « préparations naturelles peu préoccupantes »

Pour stimuler une plante, on pulvérise le feuillage le matin et on arrose au pied le soir. Pour traiter contre les insectes, on pulvérise le feuillage le soir et pour traiter contre les maladies on pulvérise quand on veut, sauf en cas de forte chaleur (tôt le matin ou en fin d’après-midi dans ce cas). L’extrait de plante est toujours à utiliser en dilution : -* à 5 % soit 1 litre pour 20 litres d’eau -* à 10 % soit 2 litres pour 20 litres d’eau. Après récolte, on peut pulvériser un mélange d’extrait d’orties et de consoudes pour aider la plante à faire ses réserves. »

Des associations comme la Confédération paysanne et Aspro-PNPP militent pour une reconnaissance de ces savoir-faire paysans. Pour le moment, seule une petite partie de ces plantes et autres substances naturelles sont autorisées comme biostimulants mais la loi est encore trop éloignée de la pratique des agriculteurs. Les évaluations demandées ne sont pas adaptées (elles ont été conçues pour les pesticides) et sont trop coûteuses pour ces PNPP, qui font partie du domaine public.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.