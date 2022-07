Vignes : les pesticides causent des leucémies aiguës chez l’enfant

En bref — Santé

L’usage de pesticides dans les vignes favorise l’apparition de leucémies aiguës chez les enfants. Telle est la conclusion des recherches menées par Santé publique France et par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), selon plusieurs associations de défense de l’environnement qui ont assisté à la présentation de l’étude [1], fin juin.

Si des données démontraient déjà un lien entre viticulture et leucémie à l’échelle communale, l’étude Géocap-agri apporte des précisions concernant l’importance de la proximité des cultures dans l’apparition des maladies : dans un rayon d’un kilomètre autour de leur maison, plus il y a de vignes, plus le risque de leucémie aiguë chez l’enfant augmente. Or, la réglementation ne préconise que 3 à 10 mètres de zones non traitées afin de protéger les riverains. Les associations demandent la création de périmètres de protection autour de tous les lieux de vie (écoles, crèches, terrains de sports et habitations).

Le projet Geocap-agri a été lancé par les pouvoirs publics en réponse à la mobilisation de parents d’enfants malades, d’une professeure des écoles, du maire et de médecins à Preignac, une commune en Gironde située au milieu des vignes.

En juin 2021, un groupe de chercheurs de l’Inserm avait publié une importante expertise collective confirmant la relation entre certaines maladies et une exposition aux pesticides, chez les adultes comme chez les enfants. Les chercheurs avaient compilé des milliers de données évoquant des centaines de pesticides différents, mais avaient choisi de se concentrer sur trois substances : le chlordécone, les fongicides SDHI et le glyphosate. Ce dernier est toujours autorisé en France, malgré les promesses d’interdiction d’Emmanuel Macron.

[1] Générations futures, France nature environnement, Confédération paysanne Gironde, Alerte aux toxiques, Alerte des médecins sur les pesticides, Alerte pesticides Haute-Gironde, Collectif info Médoc pesticides, Vigilance OGM-pesticides.