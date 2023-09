15 cm d’eau en une heure : à Hong Kong, les pluies les plus fortes jamais enregistrées

Le centre financier de Hong Kong a été frappé vendredi 8 septembre par des précipitations torrentielles provoquant des inondations et des perturbations considérables dans les transports. La chute de 158 mm d’eau en une heure a été enregistrée, un déluge inédit depuis le début des mesures en 1884.

La métropole chinoise de Shenzhen, voisine de Hong Kong, est également frappée depuis jeudi par les pluies les plus fortes jamais enregistrées depuis 1952, rapporte Le Figaro.

Ce phénomène est lié au passage d’un typhon, alors que la région a éprouvé durant l’été des conditions météorologiques extrêmes et des températures record. Les pluies ont provoqué la fermeture des écoles, des bureaux et de même de la bourse, « tandis que les inondations de la nuit ont transformé les rues en rivières déchainées » relate The Washington Post.

Selon l’administration hospitalière de Hong Kong, 117 personnes avaient été hospitalisées vendredi soir, dont quatre dans un état critique. Au moins deux personnes ont perdu la vie et une troisième est portée disparue.

