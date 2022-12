3 poissons sur 4 sont surpêchés en Méditerrannée et mer Noire

En bref — Pêche

La Méditerranée sera-t-elle bientôt une mer morte ? La dernière édition du rapport sur « la situation des pêches en Méditerranée et en mer Noire », publiée ce mercredi 7 décembre, dresse un tableau bien sombre : près des trois-quarts – 73 % – des poissons et crustacés sont encore surexploités. Cette pression, « quoique moins forte que dans le passé », précise le rapport, « reste le double de ce qui est considéré comme durable ».

Ces chiffres émanent de la très officielle Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). « La Méditerranée et la mer Noire comptent parmi les régions de pêche les plus surexploitées au monde, mais nous y observons également un fort engagement dans la gestion efficace des ressources ces dernières années », a souligné Miguel Bernal, nouveau secrétaire exécutif de la CGPM, dans un communiqué.

Certaines espèces ont ainsi vu leur sort s’améliorer : le merlu européen en Méditerranée, le turbot en mer Noire ou la sole commune en mer Adriatique ont été moins surpêchés. Le fruit de plans de gestion « efficaces » – avec, entre autres, la mise en place de quotas – et de création de zones réglementées – où la pêche est encadrée.

Dauphins, requins et tortues d’eau, victimes accidentelles de la pêche

D’autres espèces se portent en revanche toujours aussi mal, comme les crevettes bleues et rouges. Dauphins, requins et tortues d’eau font également les frais de la pêche, en étant capturés « accidentellement » dans les filets.

À l’échelle de la France, 56 % des poissons pêchés ont été exploités de manière durable, selon le bilan de l’Ifremer publié en février dernier. Dans l’Hexagone aussi, la surpêche reste importante, et risque de provoquer un effondrement de certaines populations.

Selon la CGPM, 85 300 navires pêchent en Méditerranée et en mer Noire, et capturent près de 1,2 million de tonnes de poissons et emploient un demi-million de personnes.