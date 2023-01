7 Français interrogés sur 10 veulent la retraite à 60 ans

En bref — Retraites

68 % des Français se disent favorables à un retour de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans — le gouvernement veut que cet âge soit repoussé à 65 ans. C’est ce que révèle un sondage Ifop réalisé pour Politis et publié le 4 janvier.

Les personnes les plus favorables à ce retour à 60 ans se positionnent surtout proches de la France insoumise (90 %) et du Rassemblement national (84 %). « En dehors des sympathisants Renaissance (ex-LREM) et Les Républicains, ainsi que les personnes âgées, toutes les catégories sont majoritairement favorables à un retour à 60 ans », détaille Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’Ifop. Les 65 ans et plus sont les plus hostiles à un retour à 60 ans. « L’idée qu’ils ont, c’est est que plus on relève l’âge légal de départ, plus on sanctuarise leurs pensions. »

Le plus fort niveau de soutien au mouvement social depuis 2010

Autre enseignement de l’enquête : les femmes sont plus favorables (+14 points) que les hommes à un retour à la retraite à 60 ans. « Il y a une inégalité salariale qui crée un mécontentement intense, notamment chez les jeunes femmes salariées, ainsi que des carrières plus hachées, une prédominance de temps partiel et plus de chômage », explique Frédéric Dabi.

Ces résultats montrent que les Françaises et les Français ne soutiennent pas la politique de réforme voulue par Emmanuel Macron. Et sont plutôt favorables au mouvement social qui se prépare en janvier. Les principaux syndicats salariés et organisations étudiantes appellent en effet à des manifestations et des grèves contre cette réforme des retraites. 58 % des répondantes et répondants indiquent apporter leur soutien ou leur sympathie à ce mouvement. « Je suis frappé par le niveau de “soutien” (39 %). C’est le plus fort depuis 2010 », constate Frédéric Dabi.

