70 % des jeunes prêts à refuser de travailler pour une entreprise polluante

Les entreprises polluantes pourraient-elles se retrouver à court de salariés ? Selon un sondage de Harris Interarctive commandé par le collectif Pour un réveil écologique, 70 % des jeunes de 18 à 30 ans — toutes catégories sociales confondues — seraient prêts à renoncer à une offre d’emploi si l’employeur ne prend pas en compte les enjeux environnementaux.

C’est 5 points de plus que lors du dernier sondage réalisé par le collectif en mars 2022. Un jeune sur six déclare également être prêt à déserter son emploi si son employer n’accorde pas assez d’importance à l’écologie. Les commanditaires de ce sondage voient dans ses résultats « un message politique fort en termes d’engagement de la jeunesse sur ces sujets ».

Début septembre, le sociologue Laurent Lardeux observait dans nos colonnes que les jeunes activistes climatiques étaient passés dans une phase « plus offensive » au cours des deux dernières années. La multiplication et l’intensification visible des catastrophes climatiques, expliquait-il, contribue à leur désir d’engagement, qui passe majoritairement par la « résistance civile » et les actions non violentes.

Ce sondage est publié au lendemain du lancement, par le collectif Vous n’êtes pas seuls, d’une campagne « de sabotage depuis l’intérieur » des entreprises participant au méga projet pétrolier Eacop.

Le collectif invite les salariés de TotalÉnergies et de ses partenaires clés (Crédit Agricole, Amundi, BlackRock, Bolloré Logistic, Goldman Sachs…) à « désarmer » ces multinationales en les désertant, ou bien en y jouant le rôle « d’infiltré », bâclant son travail et divulguant des informations stratégiques sur leurs activités.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre