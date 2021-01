À LA TÉLÉ - La résistance dans le Morvan contre les monocultures de douglas

Durée de lecture : 1 minute

Dans « Morvan. Pour quelques douglas de plus », Franck Cuveillier (avec Gaspard d’Allens, journaliste à Reporterre) raconte le combat de citoyens-résistants qui s’érigent contre l’appauvrissement de la diversité de leur territoire du fait du remplacement des forêts de chênes et de hêtres par des pins Douglas, appréciés par l’industrie. Ce soir, sur France 3.

Présentation du film par son diffuseur :

La forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. Le Morvan est un massif naturellement forestier qui existe depuis des millénaires. Mais ses forêts de hêtres et de chênes sont remplacées par des plantations de résineux, mieux adaptés aux besoins de l’industrie du bois et à la croissance rapide. Un modèle industriel décidé par l’État, dans l’après-guerre.

Des citoyens-résistants tels que Lucienne, Isabelle, Frédéric s’érigent contre cet appauvrissement de la diversité de leur territoire et contre une extension des domaines industriels vécue comme une colonisation. Ils constatent une perte évidente de la biodiversité et une acidification des sols.

Leur stratégie : devenir forestiers eux-mêmes, acquérir le plus de parcelles possibles pour freiner l’expansion adverse, et montrer qu’une autre sylviculture est possible.

Un modèle qui pousse ainsi les gros exploitants à reconsidérer leurs pratiques d’antan et à réfléchir à une exploitation plus raisonnée, plus respectueuse de l’environnement.