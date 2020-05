À l’Assemblée nationale, le nouveau groupe saura-t-il défendre l’écologie ?

Le « ni ni » du groupe s’apparente au « en même temps » macronien. Émilie Cariou n’a pas quitté le parti LREM et ne souhaite pas le faire. Certains continuent de cultiver des liens étroits avec la majorité. « C’est plus des retrouvailles qu’une séparation, on renoue avec nos valeurs de 2017 » , confie ainsi la députée. Delphine Batho assume cette diversité : « Il n’y a pas de confusion entre nos organisations politiques respectives, et notre travail parlementaire en commun. »

Les députés ont élaboré quinze propositions qui vont du soutien aux investissements des collectivités locales en faveur de la transition écologique jusqu’au revenu universel pour les plus de 18 ans. « La résilience des territoires » est également une priorité. Le plan de réindustrialisation qu’ils proposent devra « inciter à la relocalisation des entreprises » , le soutien de l’État sera conditionné à « des contreparties sociales et écologiques fortes » et les accords de libre-échange ne seront pas ratifiés « sous leur forme actuelle » . En bref, l’inverse de ce qu’a fait jusqu’à présent le gouvernement, soutenu par le groupe majoritaire.

Les députés disent vouloir s’appuyer sur les idées de la société civile. Aurélien Taché vante le travail enclenché avec Le Jour d’après . Une initiative portée, pendant le confinement, par 66 parlementaires de différents groupes. La plateforme a recensé 26.000 inscriptions de citoyens et enregistré plus de 8.700 propositions, dont celles de syndicats et d’associations. Le nouveau groupe parlementaire fait aussi l’éloge de la convention citoyenne pour le climat, dont il souhaiterait généraliser la méthode.

Plutôt que de faire cavalier seul, les différents députés ont décidé de se rassembler. La création d’un groupe parlementaire leur donnera plus de place et de temps de parole pour défendre leurs positions. « Nous sommes 17 aujourd’hui, mais d’autres nous rejoindront dans les semaines prochaines » , assure Matthieu Orphelin. Le nombre de membres reste néanmoins bien en deçà des attentes initiales. D’après Les Échos , 58 députés avaient été annoncés au départ. « Les pressions ont été nombreuses » , admet, sobrement Paula Forteza, au cours de la conférence de presse de lancement. Mediapart rapporte qu’une députée a été appelée successivement ces dernières 72 heures par une conseillère d’Emmanuel Macron, par Stanislas Guerini, délégué général de LREM, et par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, chacun tentant de la faire changer d’avis. En vain la concernant.

La plupart disent vouloir rester fidèles « aux valeurs » défendues lors de leur élection et reprochent au gouvernement de s’en être éloigné. En mars 2020, Delphine Baggary a critiqué le chef de l’État sur son manque de concertation et l’usage de l’article 49-3 pour la réforme des retraites. En février, Frédérique Tuffnell affirmait, elle, ressentir « une grande frustration du fait du manque d’appétence du groupe pour les sujets environnementaux » . Sur RMC le 28 janvier, c’est Paula Forteza, colistière de Cédric Villani à la mairie de Paris, qui annonçait vouloir quitter LREM : « On est plusieurs, pendant longtemps, à avoir attendu un tournant à gauche et écologique du mandat qui n’arrive pas. »

« Les décisions qui vont venir dans les prochains mois seront structurantes pour l’avenir du pays et de la planète, nous devons être au rendez-vous », résume Paula Forteza. « Nous voulons être la caisse de résonance de la jeunesse mobilisée en faveur du climat et porter la voix des scientifiques et des territoires » , souligne Delphine Batho.

« Après le Covid-19, plus rien ne doit être comme avant , écrivent les députés dans un communiqué. Cette épreuve, véritable ouragan sanitaire, sociétal et économique, a violemment révélé toutes les failles et les limites de notre modèle de développement. » Ils appellent donc à une « transformation sociale et écologique » pour « retrouver le sens de l’essentiel : notre souveraineté alimentaire et industrielle, notre sécurité sanitaire, le respect du vivant ».

Avec la crise sanitaire, le divorce est devenu inéluctable. Mardi 19 mai, la majorité présidentielle s’est fracturée au nom de l’écologie. Dix-sept députés [ 1 ], dont six issus du groupe parlementaire de La République en marche (LREM), ont rejoint le tout nouveau groupe parlementaire Écologie démocratie solidarité (EDS), coprésidé par Matthieu Orphelin et Paula Forteza. De ce fait, LREM perd la majorité absolue à l’Assemblée nationale, à une voix près. Un symbole fort qui augure de futures batailles, alors que la question d’un plan de relance vert, pour faire face à la récession économique, est plus que jamais d’actualité.

