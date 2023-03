Agriculture bio : un plan d’urgence insuffisant

En bref — Agriculture

Le ministère de l’Agriculture a précisé, mercredi 1er mars, le contenu du plan d’aide d’urgence à l’agriculture biologique. Il a confirmé les 10 millions d’euros d’aide d’urgence pour les fermes en difficulté. Il a aussi indiqué qu’un « travail interministériel » avec les collectivités locales était lancé pour atteindre l’objectif de 20 % de bio dans la restauration collective (un objectif pourtant obligatoire depuis janvier 2022).

Le ministère a également rappelé que 15 millions d’euros avaient déjà été mis sur la table pour 2023 avec le Fonds avenir bio et que 750 000 euros avaient été attribués pour une nouvelle campagne de communication.

Une aide d’urgence totalement insuffisante

Avec ces mesures, le ministère assure maintenir l’objectif d’atteindre 18 % de surface agricole française en bio en 2027. Un objectif qui sera difficile à atteindre, estiment de leur côté de nombreux acteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire biologiques. Mardi 28 mars, plusieurs organisations représentatives des producteurs et des transformateurs ont symboliquement enterré la bio au salon de l’Agriculture. Ils ont dénoncé une aide d’urgence totalement insuffisante, équivalente à 166 euros par ferme alors qu’il faudrait au bas mot 150 millions d’euros pour les filières les plus en difficulté que sont le porc, le lait et les fruits et légumes.

270 millions d’euros pour... la filière porc conventionnelle

Pour rappel, en janvier 2022 face à la crise historique de la filière porc conventionnelle — de l’élevage intensif à plus de 90 %, un plan de sauvetage avait permis de débloquer 270 millions d’euros. Et en janvier 2023, quand les betteraviers (là encore une filière très industrialisée) ont appris que la Cour de justice de l’Union européenne leur refusait l’usage des pesticides néonicotinoïdes, l’État s’est très rapidement engagé à compenser toute perte de rendement.

