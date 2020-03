Appel pour une assemblée de riposte aux violences d’Etat, qui se tiendra le 15 mars

Des intellectuels, militants, journalistes réagissent aux violences policières et à la violence d’Etat. Au-delà de la dénonciation, ils et elles proposent une action commune et proposent une assemblée de riposte aux violences d’État. Voici leur texte, publié lundi 9 mars :

« Violences policières, violences judiciaires, acharnement administratif : les violences d’État s’abattent depuis des années et nous le savions – parce que nous connaissons ce qui se passe dans bien des quartiers et que révèlent avec courage et ténacité les collectifs qui exigent justice et vérité ; parce que nous connaissons la violence féroce qui pourchasse les migrantes et migrants, que l’on traque, enferme, expulse, ou bien qu’on laisse mourir – une indignité. Ou nous ne le savions pas, pas assez – parce que nous découvrons la répression implacable des mouvements sociaux, depuis la loi Travail jusqu’au soulèvement des Gilets jaunes et à la mobilisation contre la casse des retraites, comme une révélation. La violence policière, mais aussi administrative et judiciaire, sociale et politique humilie, matraque, mutile, condamne et incarcère ; elle tue aussi parfois, d’abord dans les quartiers populaires. Parce que nous lui disons non, elle voudrait nous briser.

Qu’arrive-t-il, désormais ? La prise de conscience s’est aiguisée dans des proportions considérables. On peut regretter qu’elle n’ait pas surgi bien avant, ou que nous n’ayons pas toujours lutté ensemble. Mais c’est le moment. En une année, la violence d’État a atteint une telle intensité que nous ne pouvons pas en rester aux constats, ni à l’égrenage des témoignages, ni même à l’analyse d’une situation. Il est urgent de passer à l’offensive collective.

Comment faire face au rouleau compresseur qui entend gouverner par la peur ? Puisque tout est fait pour réprimer et criminaliser nos résistances, nous avons bien conscience que cette peur-là nous travaille, traverse nos corps et nos mouvements. Comment la conjurer ? Nos oppositions n’y suffisent pas parce qu’il ne suffit pas de dire « halte » ou de dire « non ». Et d’ailleurs, nous les dépassons, parce que nous avons aussi des espoirs et des projets : de justice, de démocratie et d’égalité. La situation inédite que nous connaissons en a accru l’urgence et la détermination.

Pour dépasser le cadre de tribunes et des meetings, nous proposons une assemblée de lutte. Non pas une addition de prises de parole, collectif par collectif, organisation par organisation, témoin par témoin, mais un moment où partager des pistes pour résister, forger l’autodéfense et la solidarité : pour nous organiser de manière durable. Nous pensons qu’il y a une force singulière de l’assemblée : un moment où peut advenir, à partir de nos expériences, de nos savoirs et de nos pratiques, de quoi proposer une riposte commune. Nous voudrions faire de ce moment un temps fort, qui ait de puissants échos sociaux, politiques et aussi médiatiques, non seulement pour que cesse l’invisibilité – de plus en plus battue en brèche – de cette violence, mais pour faire de ce « nous » une force stratégique.

Le 14 mars sera la journée internationale de lutte contre les violences policières : nous en soutenons pleinement les victimes et leurs familles ; nous appelons à cette marche. En écho, le 15 mars sera celle de l’assemblée de riposte aux violences d’État. »

-* Premiers signataires :

Camille Al Dabaghy, Mehdi Arfaoui, Arié Alimi, Amin Allal, Bruno Alonso, Fabrice Andreani, Franck Antoine, Sihame Assbague, Noëlle Audejean, Mehdi Azda, Bernard Baissat, Étienne Balibar, Ludivine Bantigny, Natalie Barsacq, Christophe Baticle, Laurent Bazin, Louiza Belhamici, Judith Bernard, Arno Bertina, Fabienne Besse, Maria Bianchini, Malika Birig, Philippe Blanchet, Julien Boelaert, Matteo Bonaglia, Véronique Bontemps, Thierry Borderie, Yannick Bosc, Martine Boudet, Ali Boulayoune, Alima Boumediene, Aicha Bourad, Houria Bouteldja, Mohamed Bridji, Odile Brizon, Vincent Bruand, Nicolas Bué, Noëlle Burgi, Philippe Büttgen, Dominique Cabrera, Cécile Canut, Grégory Chambat, Maureen Chappuit, Francis Chateauraynaud, Luc Chelly, Vanessa Codaccioni, Déborah Cohen, Yves Cohen, Annie Couëdel, Pierre Cours-Salie, Marie Cuillerai, François Cusset, Nadège Daventure, Marielle Debos, Véronique Decker, Laurence De Cock, Frédéric Delarue, Marc Deleplace, Gilles Deloustal, Monique Demare, Ouardia Derriche, Marina Deslaugiers, Sophie Desrosiers, Serge D’Ignazio, Pierre Douillard-Lefebvre, Jonathan Doutre, Marnix Dressen-Vagne, Laurence Dufresne Aubertin, Didier Epsztajn, Annie Ernaux, Jules Falquet, Éric Fassin, Jean-Michel Faure, Pascale Fautrier, Hélène Ferron, Renaud Fiévet, Yann Fiévet, Maeva Fillion, Bernard Fischer, Marianne Fischman, Patrick Flécheux, Magali Fricaudet, Bruno Gaccio, Isabelle Garo, Franck Gaudichaud, Jean-Luc Gautero, Pascal Gassiot, Praline Gay-Para, Philippe Gigon, Barbara Glowczewski, Daniel Gostain, Carmen Grabuschnig, Fabien Granjon, Lena Grigoriadou, Laurent Grisel, Michelle Guerci, Caroline Guibet-Lafaye, Christelle Hamel, Éric Hazan, Benoît Hazard, Samuel Hayat, Odile Hélier, Odile Henry, Thomas Hippler, Sabina Issehnane, Brice Ivanovic, Raymond Jousmet, M’hamed Kaki, Michel Kokoreff, Stathis Kouvelakis, Pierre Jacquemain, Magali Jacquemin, Hugues Jallon, Raymond Jousmet, Lama Kabbanji, Dominique Kasten, Rose-Marie Lagrave, Xavier de Larminat, Mathilde Larrère, Perrine Leclercq, Michelle Lecolle, Olivier Le Cour Grandmaison, Claude Legros, Pierre Lemaître, Benjamin Lemoine, Emeric Lendjel, Simon Le Roulley, Olivier Le Trocquer, Olivier Long, Frédéric Lordon, Marius Loris, Camille Louis, Michael Löwy, Victoria Lussich, Pascal Maillard, Christian Mahieux, Léopoldine Manac’h, Philippe Marlière, Jean Malifaud, Micheyle Marlier, Guillaume Martine, Gilles Martinet, Gustave Massiah, Corinne Mazel, Eliane Meillier, Nadia Menen, Vincent Millou, Virginie Mobillion, Mathieu Molard, Adèle Momméja, Christian de Montlibert, Bénédicte Monville De Secco, Cécile Morzadec, Alain Munier, Corinne Nativel, Toni Negri, Alex Neumann, Jacob Matthews, Olivier Neveux, Veronica Noseda, François Nowakowski, Bertrand Ogilvie, Emmanuel Ollivier, Julien O’Miel, Ugo Palheta, Alain Parrau, Ricardo Parreira, Anne Peden, Antoine Peillon, Irène Pereira, Marie-Odile Perret, Évelyne Perrin, Elsa Peyronne, Roland Pfefferkorn, Olivier Piazza, Myrtille Picaud, Geoffrey Pleures, Patrick Pion, Emmanuelle Posse, Karine Prévot, Jean Puyade, Serge Quadruppani, Nathalie Quintane, Guillaume Quintin, Gaël Quirante, Gianfranco Rebucini, Sahar Saeidnia, Isabelle Saint-Saens, Sarah Sajn, Louise Scalbert, Thierry Schaffauser, Jean Segura, Michel Seigneuret, Michel Soudais, François Spinner, Alessandro Stella, Barbara Stiegler, Céliane Svoboda, Julien Talpin, Emmanuelle Tixier du Mesnil, Julien Théry, Jean-Baptiste Thomas, Stéphane Thuault, Béatrice Turpin, Jérôme Valluy, Françoise Vergès, Olivier Vinay, Fanny Vincent, Nicolas Voisin, Christiane Vollaire, Sophie Wahnich, Philippe Zarka