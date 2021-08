Au Groenland, la vague de chaleur fait fondre la calotte glaciaire à vue d’œil

Une vague de chaleur exceptionnelle a provoqué un épisode de fonte « massive » de la calotte glaciaire groenlandaise, alertent des glaciologues. Depuis mercredi 28 juillet, l’étendue de glace qui recouvre le pays a fondu d’environ huit milliards de tonnes par jour. Il s’agit d’un volume immense : comme le rappellent les chercheurs du Polar Portal, un outil de modélisation géré par des instituts de recherche danois, la quantité d’eau douce relâchée quotidiennement dans l’océan au cours des derniers jours « suffirait pour recouvrir de cinq centimètres d’eau l’ensemble de la surface de la Floride », soit plus de 170 000 km².

Le vaste territoire arctique est soumis depuis plusieurs jours à des températures anormalement élevées : jeudi 29 juillet, le mercure a atteint 23,4 °C dans le nord-est du pays. Il s’agit du plus haut niveau jamais enregistré depuis le début des relevés météorologiques dans la région. Les températures observées ailleurs sur le territoire sont parfois supérieures de plus de dix degrés aux normales saisonnières.

Ces températures inhabituelles ont accéléré la fonte de la calotte glaciaire groenlandaise, un phénomène saisonnier qui dure habituellement de juin à août. Le rythme de fonte observé au cours des derniers jours se distingue par son intensité. Il est deux fois plus rapide que la moyenne traditionnellement observée au Groenland lors de la période estivale. Si le record de fonte quotidien, qui date de 2019, n’a pas été battu (onze milliards de tonnes, soit l’équivalent de 4,4 millions de piscines olympiques, avait à l’époque fondu en une seule journée), la zone concernée est bien plus étendue aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a deux ans.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image - but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7

— Polar Portal (@PolarPortal) July 29, 2021