Au Panama, des éleveurs développent la « silvopâture », une nouvelle méthode agroforestière

Panama, reportage

Au lieu d’élever du bétail dans des pâturages d’herbe ordinaire, Solís utilise un système appelé silvopâture, qui consiste à planter des arbres et des arbustes dans les pâturages, ce qui profite aux vaches et augmente la biodiversité de l’écosystème de son ranch.

Après avoir suivi un cours sur l’élevage durable dispensé par un programme affilié à l’université de Yale au Panama et visité quelques fermes modèles, Solís a acquis la conviction qu’elle pouvait augmenter les bénéfices de son élevage sans avoir besoin de plus de terres ou d’intrants chimiques. Un type d’agroforesterie, le silvopâture, est également très apprécié comme méthode de séquestration du carbone de l’atmosphère.

Mais en choisissant ce système, Solís a dû s’éloigner des normes locales profondément ancrées sur ce que signifie être un propriétaire terrien et un éleveur de bétail prospère dans une industrie où, en tant que femme, elle est déjà minoritaire.

La gestion des systèmes de sylvopastoralisme exige beaucoup plus de travail que l’élevage traditionnel. Par exemple, la terre doit être découpée en sections et les vaches doivent être fréquemment déplacées d’une section à l’autre, afin qu’elles ne surpâturent pas dans une zone donnée. Bien qu’elle soit utile à son bétail et à la faune locale, la plantation d’arbres l’a mise en désaccord avec certains agriculteurs. Pourquoi planter des arbres sur une terre que vos ancêtres ont travaillé dur pour garder dégagée, se demandent les gens ? Parfois, ces pratiques l’ont mise en conflit avec les anciens.

Néanmoins, la promesse de ce système a motivé Solís à continuer d’aller de l’avant. La plantation d’arbres et d’arbustes se traduit par une production accrue de viande, et elle est bénéfique pour l’environnement en améliorant la valeur de l’habitat pour la faune et la flore, et en séquestrant le carbone.

Bien que l’on reproche généralement aux vaches de contribuer au réchauffement climatique, les plantes ligneuses supplémentaires et les sols améliorés des systèmes de sylvopâture font que l’on estime que 26 à 42 gigatonnes de dioxyde de carbone sont extraites de l’air à l’échelle mondiale avant qu’il n’ait une chance de contribuer au changement climatique. Ainsi, les pratiques que Solís et une nouvelle école d’agriculteurs de sa région utilisent pourraient apporter une solution à la lourde empreinte écologique de l’élevage de bétail, même dans un pays où le bétail est roi.

Source : Mongabay