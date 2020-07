Aux Etats-Unis, de grands groupes pétroliers financent la police

Certaines des plus grandes compagnies pétrolières et gazières étasuniennes financent de puissants groupes de police dans les grandes villes américaines. C’est le résultat d’une enquête menée menée par la Public Accountability Initiative, un institut de recherche non lucratif, et publiée le 27 juillet.

Aux Etats-Unis, il existe des fondations policières — des entités privées opaques qui collectent des fonds pour financer la formation, les armes, l’équipement et les technologies de surveillance des services de police à travers les États-Unis. Or les fondations de la police dans des villes comme Seattle, Chicago, Washington, la Nouvelle-Orléans et Salt Lake City sont partiellement financées par des groupes connus comme Chevron, Shell et Wells Fargo (une des banques qui investit le plus dans les énergies fossiles).

Des entreprises liées aux combustibles fossiles sponsorisent également des événements et des galas qui célèbrent la police, tandis que certaines ont des cadres supérieurs qui siègent en tant que directeurs de fondations de police.

Le rapport dépeint l’industrie des combustibles fossiles comme un ennemi commun dans la lutte pour la justice raciale et environnementale : « De nombreuses entreprises puissantes qui sont à l’origine d’injustices environnementales sont également les soutiens des mêmes services de police qui tyrannisent les communautés mêmes que ces groupes privés polluent », affirme-t-il.

Cette enquête survient alors que Donald Trump déploie des forces de sécurité militarisées dans des villes telles que Seattle et Chicago pour réprimer les manifestations antiracistes, et alors que l’opinion publique demande de plus en plus que certains fonds de la police soient affectés aux services environnementaux, sanitaires et sociaux.