Aux Pays-Bas, une ville interdit les pubs pour de la viande

En bref — Agriculture

C’est une première mondiale : la ville de Haarlem, aux Pays-Bas, a décidé d’interdire les publicités pour de la viande dans l’espace public. Cette mesure repérée par The Guardian prendra effet en 2024.

La démarche s’inscrit dans une volonté de lutter contre le dérèglement climatique. « On ne peut pas dire aux gens qu’une crise climatique est en cours, et, dans le même temps, les encourager à acheter des produits qui en sont la cause », a déclaré à une radio locale Ziggy Klazes, conseillère du parti GroenLinks (Gauche verte). D’après un rapport de 2013 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’élevage de bétail est en effet responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

À Haarlem, ville de 160 000 habitants située non loin d’Amsterdam, il ne sera donc plus possible de voir ce type de réclames sur les écrans, abris de bus et bus. Au grand dam des lobbies de la viande, qui ont dénoncé une mesure paternaliste. Les produits carnés ne sont pas les seuls concernés par cette mesure : les publicités pour les vols en avion, les voitures mais aussi les carburants fossiles seront également interdites dans l’espace public.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Tribune — Agriculture Arrêter la viande, une solution efficace pour sauver le climat

Précisions Photo : Rawpixel/CC0 Commentaires