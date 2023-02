SNCF : les échanges de billets de train davantage pénalisés

En bref — Transports

Depuis le 7 février, mieux vaut être très organisé pour prendre le train et ne pas modifier ses plans au dernier moment. En pleine période des vacances d’hiver, la SNCF durcit ses conditions d’échange et de remboursement. Désormais, si vous devez échanger ou annuler votre billet TGV ou Intercités moins de 7 jours avant le départ, vous paierez des frais. Y compris pour les billets achetés avant le 7 février.

Jusqu’à présent, l’échange et le remboursement étaient déjà pénalisés, mais uniquement à partir de 3 jours avant le départ. Pour les TGV Inoui (hors TGV Lyria), il fallait compter 15 euros de frais pour une modification à J-3. Désormais, les frais grimpent à 19 euros pour un échange ou une annulation moins d’une semaine avant le départ. Même chose pour les trains Intercités à réservation obligatoire : les frais passent à 40 % du prix du billet avec retenue maximale de 15 euros, contre une retenue maximale de 12 euros auparavant. Objectif : empêcher les usagers de réserver plusieurs billets à l’avance pour les annuler au dernier moment.

Ces nouvelles règles interviennent alors même que le prix des billets de train a augmenté de « seulement » 5 % en moyenne depuis le 10 janvier. « Malgré une forte augmentation de ses coûts de près de +13 % pour le TGV, SNCF Voyageurs décide ne pas répercuter l’équivalent de cette hausse sur les prix payés par les voyageurs et annonce la mise en place d’un bouclier tarifaire pour la grande vitesse », expliquait l’entreprise ferroviaire lors de l’annonce de ces nouvelles modalités en novembre dernier.

« La politique de la SNCF se calque de plus en plus sur celle de l’avion »

Le transporteur assure que cette augmentation épargne les voyageurs loisirs et les plus sensibles aux prix, les tarifs des voyageurs Ouigo et des bénéficiaires de la carte Avantage n’étant pas concernés. « Les conditions d’échange et de remboursement restent encore très souples », selon la SNCF, et toujours avantageuses « par rapport aux pratiques du secteur des transports ».

Ce n’est pas l’avis de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) pour qui « la politique de la SNCF se calque de plus en plus sur celle de l’avion ». Elle estime que les frais de 19 euros ne devraient porter que sur l’annulation. « Le concurrent du train est d’abord la voiture particulière. Ces mesures pénalisent fortement les trajets à moyenne distance et particulièrement les Intercités qui assurent un service public d’aménagement du territoire. » Ces nouvelles conditions risquent en effet de détourner encore un peu plus de voyageurs du train.

