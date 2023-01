Bercy à son tour barbouillé par des militantes de Dernière rénovation

En bref — Luttes

La peinture orange est la nouvelle soupe. Après Matignon, deux militantes écologistes de Dernière rénovation ont cherché jeudi 5 janvier à barbouiller la façade de Bercy en orange pour interpeller le ministre de l’Économie sur son inaction politique. « La résistance continuera tant que le gouvernement n’agira pas, en commençant par la plus évidente des mesures : la rénovation thermique des bâtiments », affirme Dernière rénovation sur Twitter.

🦺 ACTION EN COURS Pendant que le Ministre @BrunoLeMaire présentait ses vœux aux acteurs économiques : Manon, 25 ans et Nina, 24 ans, citoyennes engagées avec #DernièreRénovation, aspergent de peinture orange la façade du ministère. [1]#A22Network pic.twitter.com/4LsEIiV3Cp — Dernière Rénovation (@derniere_renov) January 5, 2023

Ce jour-là, derrière les portes du ministère de l’Économie, Bruno Le Maire présentait ses vœux aux acteurs économiques. Le bâtiment parisien a été à peine souillé de couleur orange, les équipes de surveillance étant intervenu immédiatement. Les deux militantes, Manon, 25 ans, et Nina, 24 ans, ont été interpellées.

« On n’a pas peur de la répression policière, on a peur du dérèglement climatique et de ses conséquences sur nos vies », écrit le collectif écologiste dans son tweet. Les militants critiquent entre autres le fait que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué six fois moins que nécessaire entre 2021 et 2022 pour respecter l’Accord de Paris. « Nous demandons un avenir vivable, rien de moins. »

La veille, deux autres militants de Dernière rénovation avaient aspergé la façade de l’hôtel de Matignon, siège de la Première ministre, pour dénoncer l’inaction politique face au réchauffement climatique.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Luttes La façade de Matignon peinturlurée par des militants de Dernière rénovation

Commentaires