Paris, Bruxelles, Amsterdam... bientôt reliées par des TGV

En bref — Transports

Paris, Bruxelles, Amsterdam et peut-être même Berlin. Trenitalia promet de relier les grandes capitales européennes via des trains à grande vitesse. L’annonce a été faite par Carlo Palasciano Villamagna, directeur international de la Ferrovie dello Stato Italiane (Chemins de fer de l’État italien) auprès du Financial Times. Une information relayée par Le Figaro.

Relier aussi Paris à Madrid

La compagnie italienne veut profiter des règles de l’Union européenne obligeant les pays à autoriser la concurrence sur leurs réseaux à grande vitesse. Le trajet Paris-Bruxelles-Amsterdam « n’est actuellement proposé que par une seule entreprise », explique le directeur de Trenitalia au Financial Times, faisant allusion à la fusion entre Eurostar et Thalys. Autre ambition : relier Paris à Madrid, via Barcelone, d’ici la fin de 2024. Un itinéraire que pourrait aussi proposer à terme la Renfe, le concurrent espagnol. Celui-ci propose déjà deux nouvelles lignes depuis juillet, l’une entre Lyon-Barcelone et l’autre entre Marseille-Madrid.

La SNCF va, de son côté, lancer avec la Deutsche Bahn un TGV direct entre Paris et Berlin d’ici fin 2024. Elle prévoit une autre liaison entre les deux capitales, en train de nuit cette fois, d’ici la fin de cette année.

