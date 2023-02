Ces enfants qui ont école dans la forêt

Reportage — Pédagogie Éducation

Lirac (Gard), reportage

D’un pas décidé, les écoliers de Lirac se dirigent vers leur forêt pédagogique. Inaugurée il y a deux ans, la parcelle jouxte l’école de ce petit village de la vallée du Rhône. Aujourd’hui, les élèves de CM1-CM2 ont pour mission d’imaginer l’aménagement de ce qui deviendra leur seconde salle de classe. Avec quelques contraintes : l’infrastructure doit être éphémère et réalisée avec des matériaux recyclables peu coûteux, voire gratuits, le tout sans électricité.

Nadia Schnell-Warin, institutrice et directrice de l’école, prévoit d’y emmener ses élèves toutes les semaines. « On peut faire l’école dehors et aborder n’importe quel thème, explique la directrice. L’idée est de pouvoir aussi prendre la liberté de s’arrêter quand des oiseaux passent ou pour observer qu’un arbre a poussé. » Toute la classe semble enchantée par le projet. « J’aime bien venir ici, on entend le bruit du vent et des oiseaux », raconte Lisa. « C’est soulageant d’avoir la nature à côté de nous ! » explique Erwan.

La classe sort de l’école pour rejoindre sa parcelle de forêt. © David Richard / Reporterre

Par groupe de cinq, les élèves de Lirac se creusent la tête pour mener à bien leur mission. Un calepin à la main, certains ébauchent des plans. Tables en forme de champignons, toilettes sèches, bancs en rondins, portemanteaux sur les arbres… Les idées fusent. Ils ont encore toutes les vacances pour peaufiner leur projet d’aménagement. Après concertation à la rentrée, les élèves devront le défendre en mairie afin qu’il soit accepté.

Les élèves vont par groupe choisir des emplacements pour fabriquer une sorte de classe avec des matériaux choisis. © David Richard / Reporterre

Situé entre Avignon et Orange, Lirac est l’un des premiers villages à avoir pris part au programme Dans 1 000 communes, la forêt fait école, imaginé par la Fédération nationale des communes forestières. Les écoles se voient ainsi confier par la mairie une parcelle de la forêt communale (la forêt-école). Les élèves, généralement les CM1 et CM2, ont pour mission d’en assurer la gestion toute l’année avant de la transmettre à leurs camarades, l’année suivante. Chaque école choisit les activités qu’elle souhaite mettre en place : plantation d’arbres, production d’une pépinière, installation de nichoirs, création de sentiers découverte… Aujourd’hui, près de 100 établissements font partie du programme. À terme, elles devraient être 1 000 en France.

L’institutrice Nadia Schnell-Warin prévoit d’y emmener ses élèves toutes les semaines. © David Richard / Reporterre

« Plus les élèves connaissent et s’attachent à leur milieu, plus ils auront envie de le protéger »

Si le programme séduit les petites communes, il tend à se développer dans les zones plus urbaines. « C’est plus simple à mettre en place dans les écoles de campagne, mais on va petit à petit vers les villes », explique Dominique Jarlier, président de la Fédération nationale des communes forestières.

C’est le cas à Dax, où les élèves se sont vu confier une parcelle de 4 hectares. Pour s’y rendre, ils doivent prendre un bus. La forêt de cette ville des Landes est peu connue de ses habitants. Certains enfants ont pu la découvrir pour la première fois. « Ils y prennent goût. Ils y amènent leurs parents, vont s’y balader le dimanche… C’est comme ça que les choses vont progresser, se réjouit Martine Eridia, élue en charge du programme forêt-école sur Dax. Les messages urgents de protection de l’environnement et de sensibilisation circulent beaucoup mieux en étant en contact direct avec la nature. »

Les élèves doivent se concerter, écrire leurs arguments. Plus tard, ils devront réfléchir aux matériaux à utiliser. © David Richard / Reporterre

En effet, en plus d’acquérir des connaissances sur leur environnement et la gestion forestière, ces forêts-écoles permettent aux enfants de développer leur contact avec la nature. Une récente étude publiée dans Frontiers in Ecology en décembre pointait du doigt l’éloignement croissant des humains avec la nature.

Les scientifiques de cette étude démontrent par ailleurs qu’il existe une corrélation entre le contact avec la nature dès l’enfance et la tendance à développer des comportements « pro-environnementaux ». C’est ce qui a motivé Isoline Gaspard, enseignante à Lans-en-Vercors (Isère), à prendre part au programme : « On se dit que plus les élèves connaissent et s’attachent à leur milieu, plus ils auront envie de le protéger. »

Ces forêts-écoles permettent aux enfants de développer leur contact avec la nature. © David Richard / Reporterre

Sensibiliser aux feux de forêt, un objectif partagé

À Mimizan dans les Landes, les élus ont choisi, de concert avec l’équipe pédagogique, de confier à l’école de la Plage une parcelle décimée par les incendies d’août 2021. Les élèves ont découvert l’année dernière cette parcelle noircie par les feux de forêt. Depuis, ils participent à son reboisement en utilisant des méthodes de régénération naturelle. La mission continue cette année. La prévention contre les incendies est abordée dans chacune des forêts-écoles de différentes manières.

Un des nichoirs qu’ils ont fabriqués est tombé, il sera réinstallé. © David Richard / Reporterre

À Lirac, les enfants ont eu droit à une démonstration des pompiers avec camions et lance à eau. Ils ont appris par la même occasion tous les bons gestes pour éviter les feux de forêt. « On a aussi débroussaillé pour que les incendies se propagent moins vite et pour que les pompiers aient le temps d’arriver », explique Giulian, élève de CM2. De quoi faire comprendre aux élèves le travail des forestiers et leur insuffler l’envie de protéger les forêts.