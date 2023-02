Pesticides : les premiers contours du plan d’Élisabeth Borne

En bref — Agriculture

Il est temps d’anticiper la fin de certains pesticides. Comme prévu, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé, lundi 27 février, un « plan de développement d’alternatives pour les produits phytosanitaires les plus importants », lors de sa visite au Salon de l’agriculture.

« Une table ronde – à huis clos, avec une petite poignée de journalistes – s’est tenue en présence de plusieurs représentants professionnels, dont ceux de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), des chambres d’agriculture, d’Intercéréales, et de Terres inovia », rapporte le journal en ligne Contexte.

Un nouveau plan Écophyto d’ici l’été avec des moyens renforcés

Environ 200 substances vont voir leur autorisation arriver à échéance dans les prochaines années et certaines pourraient ne pas être renouvelées. « Nous ne pouvons plus être uniquement dans la simple substitution d’une solution chimique par une autre », a estimé la Première ministre. « Concrètement, cela signifie chercher à identifier de nouveaux usages, de nouveaux outils et de nouveaux produits pour mieux protéger les récoltes – tout en préservant notre biodiversité. »

Elle a promis un nouveau plan Écophyto d’ici l’été avec des moyens renforcés. Elle a précisé que tout se ferait dans le « cadre européen » pour éviter les « distorsions de concurrence ».

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Pesticides Même loin des vignes, les pesticides contaminent l’air