Contre l’extension de l’aéroport de Roissy, 15 associations déposent un recours

Maxime Colin, de France nature environnement Ile-de-France, estime pour sa part que « loin d’entamer une transition vers un urbanisme sobre, résilient et adapté au changement climatique, le Scot de Roissy-Pays de France engage plus encore l’Ile-de-France dans l’artificialisation des sols et l’aliénation du territoire aux méga-infrastructures ainsi qu’aux nuisances aériennes » .

« Il est inacceptable qu’un document d’urbanisme valide a priori un projet comme le Terminal 4, dont l’enquête publique n’a pas encore eu lieu, et dont l’impact sur le climat et sur la santé des franciliens serait catastrophique » , a dit Audrey Boehly, collectif Non au T4 .

D’autre part, le projet de construction d’un Terminal 4 sur l’aéroport de Roissy, prévoyant quarante millions de passagers en plus par an (l’équivalent du trafic de l’aéroport d’Orly), et l’émission annuelle de quinze millions de tonnes d’équivalent CO 2 , n’est pas encore acté. Celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’une étude d’impact ou d’une enquête publique. Or, le Scot évoque le projet à de nombreuses reprises comme s’il était acté, soulignant ses apports en termes de tourisme, d’emplois ou de développement du territoire.

