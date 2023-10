Coupe du monde de rugby : 9 ONG dénoncent les projets de Total en Afrique du Sud

Dimanche 15 octobre, l’équipe de France de rugby affrontera l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde. À cette occasion, neuf ONG demandent au gouvernement de condamner « le jeu dangereux » de TotalÉnergies.

Sponsor officiel de la compétition, la compagnie pétrolière est accusée de déclencher des « bombes climatiques » en Afrique, et notamment en Afrique du Sud.

Les neuf associations — Bloom, The Green Connection, 350.org, Amis de la Terre France, Chilli, Greenpeace France, Mouvement Laudato Si, Notre affaire à Tous et Surfrider Foundation Europe — dénoncent « une mascarade de consultation publique » qui vient de démarrer en Afrique du Sud, où la multinationale souhaite ouvrir de nouveaux champs gaziers en offshore profond.

Cette série de projets offshore menace des zones critiques de biodiversité, les corridors de migration des baleines, la pêche artisanale et l’économie du littoral. La « consultation publique », concernant deux immenses champs gaziers, a été lancée le 22 septembre 2023. Les citoyens sud-africains sont censés lire et commenter une étude d’impact environnemental de plus de 3 000 pages dans un délai de trente jours.

Les ONG, qui ont écrit un courrier à la Première ministre Élisabeth Borne, demandent au gouvernement français de retirer le soutien qu’il apporte à la compagnie française à travers les « Partenariats pour une transition énergétique juste », ainsi que de condamner publiquement tous les investissements de TotalÉnergies dans de nouveaux projets fossiles.

« Le gouvernement ne peut laisser TotalÉnergies instrumentaliser la coupe du monde de rugby et greenwasher ses choix dramatiques pour un monde dont la trajectoire, à l’image du ballon de rugby, ne tourne pourtant déjà plus rond », écrivent-elles dans leur communiqué.

