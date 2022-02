Dans le Tarn, des écologistes s’opposent à Terra 2, un projet de plateforme logistique

En bref — Luttes

Jeudi 3 février, une trentaine d’activistes d’Attac, d’ANV-COP21, d’Extinction Rebellion, des Faucheurs volontaires et des habitants de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) ont bloqué l’accès au chantier de Terra 2, une plateforme logistique prévue dans la commune. Les militants, qui ont été délogés par les forces de l’ordre, contestent l’utilité de cet entrepôt de 70 000 m2. Le collectif Stop Terra 2 dénonce « la poursuite des travaux sur la Zac [Zone d’aménagement concerté] des Portes du Tarn au mépris du référé-suspension déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse ce lundi [31 janvier 2022] par les associations Saint-Sulpice active et citoyenne et France Nature Environnement Midi-Pyrénées ».

Dans les colonnes de France 3, Gwarr, activiste d’ANV-COP21, s’inquiétait : « Il y aura 123 quais de chargement, soit 500 passages de poids lourds par jour. Au total, 12 hectares seront entièrement bétonnés. Ce projet va créer de la pollution, des nuisances et détruire toute la biodiversité de cette zone ! »

Suite au rassemblement réussi de dimanche dernier, nous appelons à une manifestation au centre-ville de Saint-Sulpice le dimanche 6 février à partir de 10h. pic.twitter.com/dUFI1vQmyq — Stop TERRA 2 (@StopTERRA2) February 2, 2022

Les militants réclament l’arrêt immédiat des travaux. Mais le préfet a autorisé en mai dernier l’artificialisation de 179 des 198 hectares de la Zac et la destruction de 48 espèces animales protégées par la loi, comme l’a relaté Reporterre. Une nouvelle manifestation est prévue par le collectif Stop Terra 2 dimanche 6 février à 10 heures, au centre-ville de Saint-Sulpice-la-Pointe.

