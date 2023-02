Dans les Côtes-d’Armor, la ferme-usine de saumons tombe à l’eau

En bref — Luttes

« Victoire ! » Les opposants au projet de ferme-usine aquacole à Plouisy (Côtes-d’Armor) viennent de remporter une bataille. Le 2 février, les élus de la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol ont finalement voté contre les plans de Smart Salmon. Cette société norvégienne envisageait d’élever et transformer 8 000 tonnes de saumons par an sur cette petite commune située à plus de 30 km de la mer.

« Les élus ont compris les impasses environnementales de ce projet anachronique, a réagi Gilles Huet, membre d’Eau & Rivières de Bretagne, qui s’est battu contre le projet. Pour une fois en Bretagne, les enjeux de la protection du littoral ont été pris en compte à l’amont. »

Depuis plusieurs mois, associations et citoyens se mobilisaient pour dénoncer l’aberration du projet. Une grande manifestation avait été organisée le 10 décembre dernier. Artificialisation de 10 hectares de terres agricoles, surexploitation des ressources en eaux, rejet de déchets d’azote et de phosphore… Autant de conséquences écologiques qui suscitaient l’indignation des populations riveraines.

Une pétition contre une autre ferme à saumons au Verdon-sur-Mer

Un autre projet de mégaferme aquacole, initié cette fois par le groupe Pure Salmon, est actuellement en cours de développement au Verdon-sur-Mer, en Gironde : 10 000 saumons élevés et transformés sur 15 hectares de terrain. Les travaux de construction devraient débuter dès cette année.

Les opposants réunis autour du collectif Eaux secours agissons ont annoncé le 27 janvier avoir déposé une pétition contre ce projet auprès de la Commission des pétitions du Parlement européen (Peti). « Cette requête a été déclarée recevable, explique Caroline Loose, députée Europe Écologie-Les Verts, membre de la Commission pêche. Cela signifie que le collectif sera auditionné prochainement par les député·es européen·nes en Commission Peti. »

