Des bateaux-usines géants rejettent à la mer des milliers de poissons morts

En bref — Pêche

De loin, on pourrait croire que c’est de l’écume. De plus près, on dirait des grains de riz au fond d’un sachet. Il faut s’approcher encore plus près pour comprendre : la masse blanche qu’on voit depuis le ciel, dans le golfe de Gascogne au large de La Rochelle, ce sont des milliers de poissons morts. Plus de 100 000 merlans bleus, selon l’association Sea Shepherd, qui a diffusé jeudi 3 février les photos sur ses réseaux sociaux. Ces poissons ont été rejetés parce qu’« ils ne font pas partie des espèces recherchées par l’équipage, ou parce qu’ils ne répondent pas aux critères de taille ou aux quotas autorisés », explique le journaliste Hugo Clément. Sur Twitter, la ministre de la Mer Annick Girardin a assuré avoir « demandé au Centre national de surveillance des pêches de faire la lumière sur ce sujet afin d’identifier les causes de ces rejets importants de poissons ».

Le Nie Hellina est un des bateaux-usines opérant dans le golfe de Gascogne, et repéré par Sea Shepherd en décembre 2021. Sea Shepherd

Actuellement, selon Sea Shepherd, « quatre navires usines opèrent dans la zone, dont le Margiris, le deuxième plus grand chalutier du monde (banni en Australie). »

Avec ses 142,8 mètres de long et 18,3 mètres de large, le Margiris fait partie des plus grands chalutiers au monde, rapporte La Voix du Nord. Il peut pêcher 250 tonnes de poisson pélagique par jour, contre 60 tonnes de maquereaux autorisées... par an pour les chalutiers boulonnais d’une vingtaine de mètres. Le Margiris est attaché à Haringhaven, l’avant-port d’Amsterdam, où se trouve le quartier général de son propriétaire, l’armement néerlandais Parlevliet & Van der Plas.

