Des écologistes ont interrompu les championnats du monde de cyclisme

« On ne peut continuer comme si de rien n’était, alors que notre pays brûle et que notre avenir est ruiné. » Le 6 août, l’épreuve reine de l’édition 2023 des championnats du monde de cyclisme sur route a été neutralisée par des manifestants pour le climat. Une irruption inattendue qui rappelle celles des militants de Dernière Rénovation, en 2022, sur le Tour de France.

Partis d’Édimbourg dans la matinée, les coureurs roulaient en direction de Glasgow. Au 79ᵉ kilomètre, alors que l’échappée comptait six minutes d’avance, des activistes ont stoppé net le petit groupe… bientôt rejoint par le peloton. En pleine campagne, tous les athlètes ont ainsi été contraints de poser pied à terre, pendant près d’une heure.

BREAKING : THIS IS RIGGED DISRUPT THE UCI CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS 🚲

4 people with This Is Rigged have blocked the road, halting the Men's Elite Race at the Cycling World Championships this morning. They remain on the road with the race unable to continue for the last 40 min. pic.twitter.com/8sbuoaiocm

— This Is Rigged (@Thisis_Rigged) August 6, 2023