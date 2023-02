Des loups dans les Calanques de Marseille

En bref — Animaux

Ils s’y sont aventurés, s’y sont plu et ont décidé d’y rester. Une meute de loups s’est établie dans le parc national des Calanques, aux portes de Marseille, selon le quotidien Le Monde du 12 février. Elle compte sept individus et évolue dans un large triangle entre Cassis, la vallée de l’Huveaune et Marseille, un territoire bordé par plus de 1 million d’habitants.

Plusieurs indices avaient déjà suggéré la présence du loup aux abords de la cité phocéenne ces dernières années. Des agents du parc national ont repéré des crottes du canidé à la fin de l’année 2020. Un piège vidéo a ensuite enregistré pour la première fois une silhouette lupine le 14 février 2021. Celle d’un mâle alpha, bientôt rejoint par une femelle puis, fin mai 2022, par au moins six louveteaux. L’un d’entre eux a été fauché par une voiture à l’entrée de la ville de Carnoux (Bouches-du-Rhône) en janvier dernier.

