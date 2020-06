Des militants recouvrent des publicités en soutien à Alex Montvernay, jugé mardi 2 juin

Samedi et dimanche 31 mai, une centaine d’activistes membres d’Alternatiba et d’ANV-COP21 ont recouvert des publicité dans douze villes de France, dont Lille, Strasbourg, Poitiers ou encore Paris. Ils manifestaient leur soutien à Alex Montvernay, militant lyonnais jugé ce mardi 2 juin pour avoir participé à une action de désobéissance civile visant à dénoncer la place grandissante de la publicité dans l’espace public.

Les activistes ont recouvert les publicités en y inscrivant des messages à l’aide de bombes de peinture à la craie, pochoirs, remplacement d’affiches... Lors de ces actions, seize citoyens ont été interpellés par les forces de l’ordre.

« Il faut condamner la pub, pas celles et ceux qui la dénoncent ! a réagi Florent Gaudin, porte-parole d’ANV-COP21. De plus en plus nombreuses, agressives, et polluantes, les publicités poussent à la surconsommation dans un mépris total des réalités humaines, écologiques et sociales. Les élu·es doivent se saisir des Règlements locaux de publicité (RLP) pour réduire la place de la publicité dans l’espace public par des mesures ambitieuses. La publicité est un choix politique. »

Alex Montvernay a été interpellé à Lyon le 24 mars 2019, pour avoir collé des affiches publicitaires sur l’Hôtel de la Métropole de Lyon, à l’aide d’eau et de farine. Il avait passé plus de 26 heures et 30 minutes en garde à vue, avant d’être convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon pour « dégradation » et « complicité ». Il risque aujourd’hui jusqu’à 2 ans de prison et 30.000 € d’amende. Le 7 octobre dernier, son procès a été renvoyé devant une juridiction collégiale, la juge estimant alors l’affaire trop « complexe » au vu « de la nature des faits, du contexte et des discussions de société soulevées ».