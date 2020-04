Des professionnels de santé lancent un appel à un mouvement populaire

330 soignants et soignantes appellent dans une tribune publiée ce jeudi 30 avril à « construire un mouvement populaire ». Intitulée « Bas les masques ! », la tribune est diffusée conjointement par plusieurs médias indépendants : Bastamag, Médiapart, Politis, Lundi Matin, Rapports de Force, Contretemps.

Voici la vidéo et le texte de l’appel :

Nous sommes des soignant.e.s et professionnel.le.s de la santé d’horizons divers. Bouleversé.e.s et en colère, nous décidons de nous lever et de crier haut et fort « Bas les masques ! » Nous disons stop aux mensonges, à l’hypocrisie et au cynisme du gouvernement !

Nous lançons un appel à tous nos collègues professionnel.le.s de santé et du médico-social qui partent travailler la boule au ventre. Un appel aux « travailleurs et travailleuses essentiel.le.s », aux « premier.e.s de corvée », qui sont exposé.e.s pour faire tourner la machine. Un appel à toutes les personnes qui n’en peuvent plus de cette gestion de crise calamiteuse, de ce qu’elles endurent depuis des années, d’un système économique, politique et social désastreux.

Retrouvons-nous dès maintenant pour construire un mouvement populaire. Partout, nous devons nous organiser sans attendre un « après-crise » illusoire. Sans cela, les perspectives sont sombres.

L’endettement des États aujourd’hui servira de justification aux politiques d’austérité de demain. Ces mêmes politiques qui ont déjà broyé nos services publics et nos systèmes de santé, d’éducation et de justice. Au prétexte de l’état d’urgence sanitaire, des mesures seront mises en œuvre au service de la surveillance généralisée, du tout sécuritaire faisant infuser dans les esprits la peur, le repli et la stigmatisation.

Alors construisons ensemble dès aujourd’hui, des lendemains heureux. L’avenir sera ce que nous déciderons d’en faire ! Le « monde d’après » nous le voulons juste, centré sur l’intérêt du plus grand nombre et non sur la recherche du profit au bénéfice de quelques uns.

Face à la crise actuelle, nos objectifs prioritaires sont clairs :

Nous exigeons que des moyens urgents soient immédiatement réunis pour faire cesser la pénurie d’équipements de protection.

Nous exigeons des mesures d’urgence pour une vie digne pour les plus vulnérables.

Nous exigeons que les aides financières octroyées avec l’argent public aillent en priorité à nos services publics et que tous les professionnels essentiels à notre société soient enfin rémunérés à leur juste valeur.

Nous voulons mettre fin à ce système qui broie les vies au nom du profit, et construire ensemble une société plus juste, plus équitable, un monde où le soin et la solidarité seront enfin des fondamentaux.

Les actions que nous proposons, pour le moment, sont simples :

À tous les professionnel.le.s de santé, du médico-social et du social qui se reconnaissent dans cet appel : rejoignez-nous, partagez vos témoignages.

À tou.te.s les travailleurs.euses « essentiel.le.s », aux « premier.e.s de corvée » qui font tourner la machine : rejoignez-nous également, partagez vos témoignages, construisons un mouvement large au-delà de nos secteurs.

À toutes et tous : faisons de chaque mardi une journée de mobilisation à nos fenêtres pour la défense d’un système de santé plus juste, et l’avènement d’un « monde d’après » égalitaire (concert de casseroles, banderoles, etc). Et continuons de déposer des plaintes en justice (plaintecovid.fr).

Sortons de l’isolement et retrouvons-nous (sur les réseaux sociaux dans un premier temps). Partageons nos témoignages, nos idées, nos actions. Organisons-nous pour construire un grand mouvement populaire !

« Bas les masques ! » n’est affilié à aucun parti, aucun syndicat, aucune organisation préexistante. Ça n’est pas un collectif figé et délimité, mais une initiative plurielle ouverte à tous et toutes. N’hésitez pas à la diffuser partout autour de vous !

Pour rejoindre l’initiative "Bas les masques !" :

• SITE : www.baslesmasques.co

• FACEBOOK : https://www.facebook.com/BaslesMasques2020

• TELEGRAM : https://t.me/joinchat/I-4Qt07Bg3MzJZB0qG3_Bg

• TWITTER : https://twitter.com/BMasques

• YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCUsUjdVzFBsXE2YTbMFOOTQ

• INSTAGRAM : @mbasles https://www.instagram.com/mbasles/?hl=en

• DIASPORA : [email protected]

• MASTODON : [email protected]

Contact : [email protected]

LES 330 PREMIER.E.S SIGNATAIRES

L’appel est encore ouvert à signature :

Pour les individus, signez l’appel ici.

Pour les collectifs/organisations, signez l’appel ici.

Lucile Jaubert, étudiante infirmière en gériatrie à Paris

Mehdi Basfao, psychologue en hôpital psychiatrique, Aix-en-Provence

Sabrina Ali Benali, médecin urgentiste à Paris

Elsa, IDE en renfort dans une unité Covid dans le 93

Karim Khelfaoui, médecin généraliste, volontaire au SAMU à Marseille

Alexandra, psychologue clinicienne, service d’accueil des urgences

Mathieu Bellahsen, psychiatre responsable d’un secteur de psychiatrie en banlieue parisienne

Jérémie Fougerat, médecin généraliste à Poitiers

Pavlos, infirmier en pédiatrie

Eugénie, interne en psychiatrie, urgences de Bobigny

Lucien Cavelier psychologue membre de l’association C19

Laura, psychologue clinicienne en psychiatrie en région parisienne

Adrien, anesthésiste-réanimateur

Salomé, interne de médecine générale, Ardèche

Maeva, interne en psychiatrie

Loriane Bellahsen, psychiatre chef de service, hôpital de jour Santos Dumont, Paris

Hervé Bokobza, psychiatre, Saint-Jean-de-Vedas

Loriane Bellahsen, psychiatre chef de service, hôpital de jour Santos Dumont, Paris

Maeva, interne en psychiatrie

Carl Lugrin, médecin généraliste, urgence à domicile, Paris

Marie Hélène Lottin, psychiatre

Vladimir Adrien, psychiatre, APHP Paris

Monique D’Amore, psychiatre, Aix-en-Provence

Pascale Raymon, assistante sociale, Aix-en-Provence

Laurence Beer, pédopsychiatre, Maisons-Laffitte

Sarah Colin, psychiatre hospitalier, Centre Antonin Artaud, Reims

Baptiste Garreau, psychologue, hôpital public, Asnières sur Seine

Claudie, psychologue, Poitiers

Valentine, Interne de psychiatrie, Nantes

Mathieu Le Meledo, pneumologue reanimateur, Paris

Julia Devianne, internes en neurologie, Paris

Collectif des Blouses Noires, Hôpital du Rouvray, Rouen

Vincent Davy, interne de neurologie, Paris

Sylvie Barreteau, pédopsychiatre, praticien hospitalier, EPS Rogerprevot, Asnières

Marie Pluzanski, médecin généraliste retraitée, Université de Poitiers

Anne Souciet, médecin de PMI, Mairie de Paris

Philippe Bichon, psychiatre, clinique La Borde, Blois

Olivier Esnault, ISP Cadre supérieur de santé, Marseille

Catherine Lemoine, psychiatre, Paris

Sandrine Bascoul, psychologue, Valence

Mathieu, usager, secteur 4, Reims

Yves de l’Espinay, infirmier psychiatrique retraité, Val d’Oise

Martin Pavelka, pédopsychiatre, service public Essonne

Jean-Marc Devauchelle, aide-soignant, secrétaire général fédération SUD Santé Sociaux, Paris

