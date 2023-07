En 2022, la consommation de viande a encore augmenté en France

En bref — Agriculture

La consommation de viande ne baisse pas en France. Au contraire, en 2022, elle a augmenté pour la deuxième année consécutive. Voilà la conclusion d’une synthèse publiée le 28 juillet par le service de statistique du ministère de l’Agriculture et par l’établissement national des produits FranceAgriMer.

Les services de l’État estiment que la consommation de viande a augmenté de 0,5 % en moyenne par habitant, par rapport à 2021. Cette hausse n’est pas homogène : elle concerne particulièrement la viande rouge, notamment de bœuf (+ 1,1 %), de porc (+ 1,6 %) et de mouton (+ 2,4 %). En revanche, la consommation de viande de volaille et de lapin a baissé de 0,5 % — principalement à cause des épidémies de grippe aviaire, affirment le ministère de l’Agriculture et FranceAgriMer.

Stagnation sur le moyen terme

« Si on prend un peu de recul, les données du ministère indiquent que la consommation par habitant en 2022 est similaire à ce qu’on trouve au début des années 2010, voire 2006, analyse l’économiste Romain Espinosa sur Twitter. Dit autrement, sur le moyen terme, on observe une relative stagnation de la consommation de viande. »

« Les importations de viande s’accroissent (+ 11,5 % par rapport à 2021), dépassant nettement celles des années d’avant Covid, peut-on lire dans la synthèse. Elles représentent en moyenne plus de 30 % de la consommation totale de viande, et notamment 50 % ou plus pour les viandes ovines et de poulet. » Ainsi, les Français mangent de plus en plus d’animaux… mais qui ne sont pas élevés et abattus en France.

La production baisse depuis plusieurs années. En 2021 par exemple, la France comptait 34 541 exploitations ayant des ovins, contre 95 700 en 2000.

