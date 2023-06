En Europe, les trains de nuits pourraient coûter 20 % moins cher

En bref — Transports

Les ONG Transport & Environment et Back On Track publient ce mercredi 14 juin une étude sur les trains de nuit européens. Explorant les pistes pour diminuer le coût des billets, elles estiment qu’une exemption de la TVA et la réduction des péages payés par les trains de nuit pourraient permettre une diminution moyenne de 20 % du prix des voyages.

Exemple à l’appui : pour un couple avec deux enfants voyageant entre Bruxelles et Vienne, ou entre Berlin et Naples, cela représenterait jusqu’à respectivement 139 € et 167 € d’économies.

D’après les ONG, cette baisse des prix inciterait largement les Européens à adopter le train de nuit, un changement nécessaire pour réduire les émissions liées au trafic aérien. Pour ce même exemple, l’usage du train permettrait d’éviter le rejet de 1,8 et 3 tonnes de CO₂ respectivement, par rapport au même trajet en avion.

28 fois mieux que l’avion

Depuis 2020, une dizaine de lignes de trains de nuit ont été relancées en Europe. Mais si le train est en moyenne 28 fois moins dommageable au climat que l’avion, le prix des billets décourage encore les voyageurs.

Un sondage mené par Europe on Rail en 2021 démontre d’ailleurs que 70 % des Européens prendraient le train de nuit si les prix étaient « raisonnables ».

Les trains européens doivent pour l’instant s’acquitter de lourds péages pour l’utilisation du réseau ferré, à l’exception de quelques pays comme la France, où les trains de nuits bénéficient déjà de tarifs réduits. Ce que les ONG réclament à l’échelle européenne, alors que l’Union Européenne publiera ses directives sur les coûts du ferroviaire d’ici fin 2023.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Transports Train : des passes gratuits pour voyager entre la France et l’Allemagne