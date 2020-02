En France, le municipalisme libertaire trace son chemin

Nous en sommes encore loin. Mais indéniablement, un mouvement s’amorce. La rencontre de Commercy fin janvier a réuni plusieurs listes et collectifs en lutte, nourris par la pensée de Murray Bookchin et par le municipalisme. Cette théorie donne un débouché nouveau. Elle libère l’espoir. Et qui sait ce que peut donner une idée dont l’heure est venue ?

Dans ses écrits, Murray Bookchin précisait cette idée. Selon lui, « le municipalisme libertaire » devait s’inscrire dans la vie quotidienne des gens au-delà des échéances électorales. S’il n’était pas opposé à la participation aux élections locales, il prônait d’abord le développement d’assemblées populaires, par le bas, indépendantes et séparées du pouvoir pour prendre à revers les représentants politiques. « Ceux qui opèrent dans le cadre actuel ne veulent que modérer l’État et lui donner un visage humain » , alertait-il avant de rappeler que le but ultime du municipalisme libertaire se situait bien dans le dépassement du capitalisme et la création d’une confédération de communes libres.

Pour autant, il ne sera pas évident de gagner. La bataille s’annonce rude pour les dizaines de listes qui se présentent sous cette couleur. À Commercy, la menace du Rassemblement national guette, à Annecy, le milieu social est hostile, à Montauban, la taille de la ville se prête mal à ce genre d’expérimentation... « On tisse notre toile patiemment, on tâtonne , concède Stéphane Rollin d’Annecy. Notre objectif principal c’est d’abord de créer des contre-pouvoirs locaux et de tenir ces expérimentations dans la durée. »

D’après lui, cette approche trouve un écho parmi les habitants. « Cela répond à des préoccupations instinctives. La population a l’impression de ne pas être écoutée. Elle se heurte à un système qui l’emmure : voter tous les cinq ans ne sert à rien, manifester est de plus en plus difficile. On ne trouve plus de prise pour agir… À l’inverse, la démocratie directe ouvre une fenêtre sur un monde nouveau » , analyse le militant. « L’idée qu’il faille abolir le pouvoir des élus est passée du stade de l’utopie à celui du besoin. »

« Le déficit de démocratie existe depuis longtemps mais il s’est exacerbé , pense Benoit Angibault, un ancien Gilet jaune de Montauban. Avec d’autres, il a lancé une liste citoyenne dans cette ville de plus de 60.000 habitants. « Les écrits de Murray Bookchin font partie de notre réservoir d’idées , dit-il. Concrètement, on n’en pouvait plus de subir. On a souhaité profiter des municipales pour dessiner un nouvel horizon. Mais notre démarche s’inscrit au-delà de la campagne. Les élections ne sont qu’un levier pour renforcer notre ancrage et transformer le système à la base. »

Aujourd’hui, l’époque semble plus propice. Depuis dix ans, les expériences des Indignés, de Nuit debout et du Rojava ont irrigué les imaginaires. La révolte des Gilets jaunes est venue donner un nouvel élan à ce désir municipaliste. « La pensée de Bookchin nous a accompagné sur les ronds-points. Elle a apporté une réponse à beaucoup de nos questionnements » , reconnaît Stéphane Rollin, un Gilet jaune d’Annecy. « Elle a alimenté nos débats sur le [RIC|Référendum d’initiative citoyenne] et les ateliers constituants. »

De son vivant, l’intellectuel a parcouru l’Europe et les États-Unis pour essayer de concrétiser son modèle et lancer l’esquisse d’un mouvement. Il s’est heurté à un mur. « Longtemps, sa pensée est restée dans les marges de la culture alternative » , observent Floréal Roméro et Vincent Gerber, auteurs du livre Murray Bookchin & l’écologie sociale libertaire , Le Passager clandestin, 2019. En visite en France, au début des années 2000, l’écrivain avait plutôt été mal reçu et largement incompris.

S’il importe que la société soit décentralisée, ce n’est pas seulement pour établir durablement des rapports harmonieux entre l’humain et la nature mais aussi pour fournir une nouvelle dimension à l’harmonie entre les humains […] réduire les dimensions des communautés humaines est une nécessité élémentaire, d’abord pour résoudre les problèmes de pollution et de transport ensuite pour créer des communautés véritables. En un certain sens, il nous faut humaniser l’humanité. »

L’intellectuel, qui a été tour à tour ouvrier, syndicaliste puis professeur, a consacré sa vie à élaborer un projet de société qui permettrait aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier leur existence en reprenant le pouvoir par la base. « Le champ politique est réduit à une peau de chagrin, séquestré par les partis dominants et inféodé aux grands groupes » , constatait-il avant de proposer de « remplacer l’État , l’urbanisation, la hiérarchie et le capitalisme par des institutions de démocratie directe et de coopération » .

On ne sait pas comment une idée surgit. Elle flotte dans l’air du temps, volatile, avant de s’arrimer au réel. C’est le cas de la pensée de l’écologiste Murray Bookchin , qui connaît un écho grandissant. Un foisonnement éditorial entoure son œuvre que l’on redécouvre et traduit massivement . Depuis 2012, ses écrits alimentent aussi la révolution kurde du Rojava , au nord de la Syrie, où se dessine un modèle de société alliant multiculturalisme, démocratie directe et écologie. L’intellectuel américain, mort en 2006, semble désormais inspirer plusieurs des listes citoyennes qui se lancent dans le combat des élections municipales en France. Certaines d’entre elles se sont rencontrées fin janvier à Commercy (Meuse) pour poser les premiers jalons du municipalisme et réfléchir à une possible Confédération, baptisée « la Commune des communes » .

